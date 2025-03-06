İstanbul'da İftar Öncesi Trafik Yoğunluğu Yüzde 80'e Ulaştı

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İstanbul'da iftar öncesi trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

İSTANBUL - İSTANBUL İstanbul'da iftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte trafik yoğunluğu yaşandı. Yoğunluk seviyesi yüzde 80'e kadar çıktı.

İstanbul'da iftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte araç ve insan trafiğinde yoğunluk yaşandı. Mesai saatinin bitimiyle birlikte iftara yetişmek isteyen İstanbullular yola düştü. Trafik yoğunluğu Bahçelievler Yenibosna'dan görüntülenirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik uygulaması verilerine göre yoğunluk yüzde 80 olarak ölçüldü. Otobüs ve metrobüs duraklarında da insan kalabalığı yaşandığı görüldü.