İstanbul'da Ramazan'ın İlk Teravih Heyecanı - Son Dakika
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İstanbul'da Ramazan'ın İlk Teravih Heyecanı

İstanbullular, Ramazan'ın ilk teravih namazı için Eyüpsultan Camii'nde buluştu, atmosfer coşkuluydu.

28.02.2025 23:04
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İstanbul'da ilk teravih heyecanı

İstanbul'da ilk teravihte Eyüpsultan Camii doldu taştı

İSTANBUL - İstanbullular Ramazan ayının ilk teravih namazı için tarihi Eyüpsultan Cami'ne akın etti.

Ramazan ayının ilk teravih namazı için yüzlerce vatandaş Eyüpsultan Cami'ne geldi. Akşam saatlerinden itibaren camiyi doldurmaya başlayan vatandaşlar, huzurlu atmosferin tadını çıkardı. Birçok vatandaş ellerini semaya açarak dualar etti. Yatsı ezanının okunması ile birlikte çok sayıda kişi, cami içerisinde ve dışında kendileri için hazırlanan yerlerde ilk teravih namazını kıldı. Kadınlar da kendileri için ayrılan bölümde namazlarını kıldı.

"Çok güzel bir atmosfer"

Ramazan ayının ilk teravih namazında Eyüp Sultan Camisi'ne geldiğini belirten Zekeriya Öztürk, "Eyüpsultan'dayız. Eyüp Sultan Hazretlerinin manevi huzurundayız. Rabbimize şükürler olsun. Bizleri yeni bir Ramazan ayına kavuşturduğu için, rahmet iklimi, rahmet ayı, mağfiret ayı evveli rahmet, ortası mağfiret sonu günahlardan azat olan bir ay. Rabbim bu mübarek ayı bereketli, hayırlı bir şekilde geçirmeyi, hayırlısıyla bayrama da ulaşmayı nasip etsin. Çok güzel bir atmosfer. Yüce Rabbim ülkemize, milletimize, vatanımıza hayırlı, bereketli ömürler nasip eylesin bütün insanlığa inşallah. Tabii ki burasının atmosferi daha başka. Feyzi, bereketi Eyüp Sultan hazretlerinin burada bulunması apayrı bir dünya, apayrı bir yeri var" dedi

Ailece teravih namazına geldiklerini ifade eden Sevilay Pampal ise, "Manevi havasını, memleketten annem babam gelmişti. Onlarla gelelim ilk teravihi kılalım dedik. Ramazan ayı bütün İslam alemine hayırlı olsun. İnşallah savaşların durduğu, mazlumların ölmediği bir yıl dileyelim" diye konuştu

Sultangazi'den ilk teravih için Eyüpsultan Camisine gelen Bünyamin Yılmaz da " Burayı kendimize daha sıcak hissediyoruz. Zaten Allah'ın yuvası burası. Her geldiğimizde daha gönlümüze rıza geliyor. Yine teravih olduğu için ilk teravihte burada olmak istedik Rabbim nasip etti buraya geldik. Uzakta oturuyorum, Sultangazi tarafında oturuyorum. Bu anlatılmaz yaşanır. Herkes gelirse burada daha güzel hisseder insanlar ama çok sıcak, çok güzel bir his" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İstanbul'da Ramazan'ın İlk Teravih Heyecanı - Son Dakika

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