İstanbul Havalimanı'nda bayram dönüşü yoğunluğu

İSTANBUL - Ramazan Bayramı tatilinin son gününde İstanbul Havalimanı'nda hareketlilik arttı.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilerek memleketlerine, tatil beldelerine giden vatandaşlar tatilin sona ermesiyle birlikte İstanbul'a dönmeye başladı. Kente dönenler, İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu. İstanbul Havalimanı yetkililerinin ise vatandaşların sorun yaşamaması için tüm önlemleri aldığı öğrenildi.