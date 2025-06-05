İzmir'de Bayram Baklava Yoğunluğu

İzmir'de baklava mesaisi: Talep arttı, yoğunluk yaşanıyor

İZMİR - Kurban Bayramı'na saatler kala İzmir'de baklava ustaları gece gündüz çalışarak siparişlere yetişmeye çalışıyor. Tatlı imalathanelerindeki yoğunluğun, bayramın üçüncü gününe kadar süreceği tahmin ediliyor.

Kurban Bayramı'na saatler kala İzmir'de tatlı imalathanelerinde yoğunluk giderek artıyor. Bayram öncesinde talebin her yıl olduğu gibi bu yıl da artmasıyla üreticiler, yoğunlaşan siparişlere yetişebilmek için üç vardiya sistemiyle aralıksız çalışıyor. Ustalar, sabahın erken saatlerinden gece geç vakitlere kadar yoğun mesai yaparak bayram sofralarını tatlandıracak tatlıları hazırlarken, hem kaliteyi hem de lezzeti en üst seviyede tutarak siparişleri eksiksiz karşılamaya özen gösteriyor. Bayrama özel tatlılar arasında özellikle fıstıklı ve cevizli baklavanın yanı sıra şerbetli ve sade baklava ile özel kadayıf çeşitleri de büyük ilgi görüyor. Yaklaşık 5 bin 500 metrekare alanda 200 kişilik ekiple çalıştıklarını belirten işletmeci Cevdet Murat, "Günde yaklaşık 20 saatlik bir çalışma içindeyiz. Gece saat 03.00'te üretim başlıyor, satış yerimiz gece 11.00-12.00 gibi kapanıyor. Yani üretim ve satış süreçleriyle birlikte çok yoğun bir temponun içindeyiz. İzmir'in tüm taleplerine yetişmeye çalışıyoruz" dedi.

Baklavanın sırrı Barak Ovası ve Tek Tek Dağı

Baklava sektöründe ikinci kuşak olduğunu ifade eden Murat, "Bir baklavanın kalitesi hamurla başlar, ustalıkla devam eder ve standartla kalıcılığını sürdürür. Biz de bu üç aşamayı titizlikle yürütüyoruz. En kaliteli hammaddeleri, yöresinden ve mevsiminde temin ediyoruz. Örneğin fıstığımızı Nizip Barak Ovası'ndan, birinci kalite ürünlerden alıyoruz. Yağımızı ise egzoz dumanı görmemiş Şanlıurfa'nın Tek Tek dağlarında otlayan koyunların sütünden üretilen sade yağlardan sağlıyoruz. Böylece hem lezzetli hem de standart ürünler elde ediyoruz. Burada sadece havası ve suyu bize ait, geri kalan hammaddelerin çoğu Gaziantep ve Urfa'dan geliyor. Gaziantep'ten ayrıca baklavalık un ve nişasta da alıyoruz. Unumuz durum buğdayından üretilmiş olup, sert yapısıyla hamurun ince açılmasını ve ağızda erimesini sağlıyor. Hammaddeleri temin ettikten sonra işçilik kalitesini de aynı özenle sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

İyi bir baklava fiyatı bin 100 liradan aşağı olmamalı

Yoğun dönemlerde merdiven altı ürünlere dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Murat, "Kaliteli bir fıstıklı baklavanın kilosu bin 100 ile bin 200 TL arasında olmalı. Bu fiyatın altındaki ürünlerde sade yağ kullanılmamış, fıstık kalitesi düşük olabilir veya yeterince malzeme konmamış olabilir. Biz bir tepsiye 450 gram fıstık koyuyoruz ve fıstığın kilosu zaten bin 450 ile bin 500 TL arasında. Dolayısıyla bu ürünün fiyatı da kalitesine göre olmalı. Aynı şekilde cevizli baklavanın kilosu 850-900 TL arasında olmalı. Sağlık ucuz değil, bu yüzden az ama kaliteli tüketmekte fayda var. Gönül ister ki herkes doya doya yesin, ama piyasa şartları maalesef böyle değil. Kalitesiz ürün tüketmek sağlığa zarar verir, bu da sonrasında daha büyük masraflar doğurur. Bu yüzden fiyatlar konusunda dikkatli olunmasını ve vatandaşlarımızın bilinçli alışveriş yapmasını tavsiye ediyoruz" diye ekledi.

"Çatalı batırdığınızda "hışş" diye bir sesin duyulması ile anlaşılır"

Lezzetli bir baklavanın nasıl anlaşıldığına da değinen Cevdet Murat sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Kaliteli baklava; sade yağ, birinci sınıf fıstık ya da ceviz, baklavanın parlaklığı, kabarması, hamurunun inceliği, ağızda dağılması ve çatalı batırdığınızda "hışş" diye bir sesin duyulması ile anlaşılır. Baklava nasıl yenmeli; ters çevrilerek altı damağa gelecek şekilde yenmelidir. Peki neden ters çevrilip baklavanın altı damağa gelmeli; lezzeti en iyi damaktan aldığımız için, baklavanın da fıstık, yağ, şeker gibi tüm lezzetleri tabana çöktüğünden baklava ters çevrilerek damağa değmesi sağlanarak yenmelidir. Bu şekilde lezzeti daha iyi almış oluruz. Hele bir de şimdi Kurban Bayramı'nda yediğimiz kurban etinden sonra aldığımız muazzam lezzet daha da anlam kazanır."