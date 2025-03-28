İzmir Otogarı'nda Bayram Yoğunluğu - Son Dakika
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İzmir Otogarı'nda Bayram Yoğunluğu

İzmir Otogarı\'nda Bayram Yoğunluğu

Bayram öncesi İzmir Otogarı'nda biletler tükendi, seferler yüzde 70 artırıldı.

28.03.2025 16:16
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İzmir Otogarı'nda bayram öncesi biletler tükendi, seferler yüzde 70 arttırıldı

İZMİR - Ramazan Bayramı'na az bir süre kala İzmir Otogarı'nda yoğunluk arttı. Otobüs biletleri şimdiden tükenirken, sefer sayısı ise yüzde 70 artırıldı.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini değerlendirmek isteyenler, İzmir Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu. Kimi vatandaşlar aile ziyareti için memleketlerine giderken kimileri de tatil bölgelerine doğru yola çıktı. Günlük ortalama 650 otobüsün sefer yaptığı İzmir Otogarı'nda bu oran, Ramazan Bayramı öncesinde yaklaşık yüzde 70 artıp, bin 100'e çıktı. Günlük giden-gelen yolcu sirkülasyonunun ise yaklaşık 100 bin kişi olduğu öğrenildi. Yoğunluk sebebiyle ek seferlerin de yapıldığı otogarda bayram için biletler şimdiden tükendi.

"Çok yoğunluk var"

Biletlerin 15-20 gün öncesinden satılmaya başlandığını anlatan gişe bilet sorumlusu Kazım Kalkar, "En yoğun günler 26 ile 29 Nisan aralarında yaşanıyor. 30 ve 31 Nisan'da ise yoğunluğun biraz azalmasını bekliyoruz. Bayramın üçüncü gününden itibaren tekrar yoğunluğun başlayacağını düşünüyoruz. Ek seferler açılıyor. Şu an çok yoğunluk var" diye konuştu.

Bir firmada İzmir - Ankara seferinin şoförü Murat Cicim ise otobüslerin dolu gidip dolu geldiğini, bayramın ikinci günlerine kadar yoğunluğun süreceğini düşündüklerini aktardı.

Aydına gitmek için önce Manisa'dan İzmir Otogarı'na gelen yolcu Dilek Yurdakul, "İzmir - Aydın biletimi yaklaşık 4 gün önceden aldım ve bilet bulmakta zorlanmadım. Fakat Manisa'dan İzmir'e gelirken bilet bulmakta zorlandım" şeklinde konuştu.

"Bilet bulmakta zorlanmadım"

Memleketi Aydın'a aile ziyaretine giden Berkay Göktürk de tatilin 9 güne bağlanmasından dolayı çok mutlu olduğunu, yoğunluk sebebiyle sürekli ek seferlerin çıktığını ve bilet bulmakta zorlanmadığını ifade etti.

Öğrenci Merve Demirer de şunları kaydetti:

"9 gün memleketimde kalmayı düşünüyorum. Dönem içinde çok gidip gelme fırsatımız olmuyor. Bilet bulurken biraz zorlandı ama son anda buldum. Umarım dönüş bileti bulabilirim."

Öte yandan, İzmir - İstanbul arası biletler bin 100 TL'den, İzmir - Antalya arası 800 TL'den, İzmir - Ankara arası 850 TL'den, İzmir - Bursa arası 600 TL'den, İzmir - Van arası ise 2 bin TL'den satışa sunuluyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İzmir Otogarı'nda Bayram Yoğunluğu - Son Dakika

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