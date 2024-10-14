Kahramankazan Belediyesi'nden Öğrencilere Hediye Çeki Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Kahramankazan Belediyesi'nden Öğrencilere Hediye Çeki Desteği

Geniş Video İzle

Kahramankazan Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı başında ilkokula başlayan öğrencilere kırtasiye seti yerine hediye çeki dağıtarak hem öğrencilerin isteklerine göre alışveriş yapmalarını sağlamış, hem de yerel kırtasiyecilere destek olmuştur. Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, bu uygulamanın eğitim için önemli olduğunu vurguladı.

14.10.2024 13:07  Güncelleme: 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramankazan Belediyesi'nden öğrencilere ve esnafa destek

ANKARA - Ankara'nın Kahramankazan Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı başında ilkokula başlayan öğrencilere kırtasiye seti yerine hediye çeki dağıttı.

Kahramankazan Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı başında ilkokula başlayan öğrencilere kırtasiye seti yerine hediye çeki dağıttı. Bu uygulama sayesinde hem öğrenciler ihtiyaç duydukları ürünleri özgürce seçme imkanı buldu, hem de yerel kırtasiye esnafı desteklendi. Eğitimin önemine vurgu yapan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, hep birlikte bu desteği sürdüreceklerini ifade etti.

Geçmiş yıllarda dağıtılan kırtasiye setlerinin çoğunlukla kullanılmadığını belirten Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, bu yıl farklı bir yöntem izlediklerini belirtti. Çırpanoğlu, "Öğrencilere hediye çeki vererek, hem onların istediği ürünü almasını sağladık, hem de ilçemizde faaliyet gösteren kırtasiyecilere ekonomik açıdan destek olduk. Yanlıştan dönmenin ve esnaf ile vatandaşı önceleyen bir anlayış benimsemenin önemine inanıyoruz" dedi.

Kırtasiyecilerden Başkan Çırpanoğlu'na teşekkür

Kahramankazan'daki kırtasiyeciler de uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Çırpanoğlu'na teşekkür ziyaretinde bulundu. Kırtasiyeciler, hediye çeki uygulaması sayesinde sezona ekonomik zorluklara rağmen iyi bir başlangıç yaptıklarını ve belediyenin bu desteğinin esnafın yüzünü güldürdüğünü ifade etti.

Başkan Çırpanoğlu ise eğitimin önemine vurgu yaparak, " Sokrates'in dediği gibi, 'Eğitimin maliyetli olduğunu düşünüyorsanız, cehaletin maliyetini hesaplayın.' Eğitime verdiğimiz destek, çocuklarımızın geleceği için çok önemli. Hep birlikte bu desteği sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Selim Çırpanoğlu, Yerel Haberler, Kahramankazan, Alışveriş, Ekonomi, Güncel, Eğitim, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Kahramankazan Belediyesi'nden Öğrencilere Hediye Çeki Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:55 Köfteci Yusuf’a giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi Köfteci Yusuf'a giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
13:05 Nobel Ekonomi Ödülü, Daron Acemoğlu’na verildi Nobel Ekonomi Ödülü, Daron Acemoğlu'na verildi
12:39 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek
11:55 Meyve suyu, çikolataya, şeker 17 üründe cinsel güç arttırıcı yasaklı ilaç bulundu Meyve suyu, çikolataya, şeker! 17 üründe cinsel güç arttırıcı yasaklı ilaç bulundu
10:30 Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL’lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL'lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak
08:00 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta sonra yeniden toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta sonra yeniden toplanıyor
07:15 Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfteci Yusuf’un depolarını kapattığı ortaya çıktı Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfteci Yusuf'un depolarını kapattığı ortaya çıktı
01:16 Jandarma düğünü bastı, çocuk gelin koruma altına alındı Jandarma düğünü bastı, çocuk gelin koruma altına alındı
00:00 Damat dehşeti: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşi ve kayınpederi yaralı Damat dehşeti: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşi ve kayınpederi yaralı
23:50 Otomobiliyle bir çocuğun ayağını ezen adamı kalbinden bıçaklayarak öldürdüler Otomobiliyle bir çocuğun ayağını ezen adamı kalbinden bıçaklayarak öldürdüler
23:25 Yeni doğmuş bebeği klozete bırakıp kaçmaya çalışan 2 Rus yakalandı Yeni doğmuş bebeği klozete bırakıp kaçmaya çalışan 2 Rus yakalandı
22:54 Trump’a bir suikast girişimi daha Trump'a bir suikast girişimi daha
22:35 Savcının tehdit edildiği soruşturmada doktorlar için istenen ceza belli oldu Savcının tehdit edildiği soruşturmada doktorlar için istenen ceza belli oldu
22:20 Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf’un helal sertifikası var mı Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf'un helal sertifikası var mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 14:21:41. #1.12#
SON DAKİKA: Kahramankazan Belediyesi'nden Öğrencilere Hediye Çeki Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.