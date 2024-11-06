Kahramanmaraş'ta Ayva Hasadı Başladı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Ayva Hasadı Başladı

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Kahramanmaraş'ta ayva hasadı başladı, 10 bin ton rekolte bekleniyor, ürünler yurt dışında da ihraç edilecek.

06.11.2024 11:15
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Kahramanmaraş'ta ayva hasadı

İriliği ile dikkat çeken ayva, tadı ve rengi ile de müşterilerin ilgisini çekiyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta ayva hasadı başladı. Lezzeti ve iriliği ile dikkat çeken ayvalar, Kahramanmaraş ve bölge illerinin yanı sıra Rusya, Romanya ve Arap ülkelerine ihraç edilecek.

Onikişubat ilçesindeki Tedbirler, Avcılar, Şahinkaya ve Ilıca bölgelerinde ayva hasadı başladı. Bin 500 dönümlük arazide yetiştirilen ayvada 10 bin tondan fazla rekolte bekleniyor. İriliği ile dikkat çeken ayva, tadı ve rengi ile de müşterilerin ilgisini çekiyor.

Kahramanmaraş genelinde yumuşak çekirdekli meyve grupları içerisinde elmadan sonra en çok üretim potansiyeline sahip olan ayva, iç pazarın yanı sıra yurt dışına da ihraç ediliyor.

Mikro özelliğe sahip havzada yetişen ayvalar ekolojik şartlara bağlı olarak kalite açısından oldukça yüksek albeniye sahip. Ortalama ağırlığı 400-600 gram olan ayvaların bölgede yetişen ağırlıklı çeşidi ise eşme. Ürün tüccarlar tarafından bahçeden 7 ila 10 lira arasında alıcı buluyor.

Mehmet Kayaalp, "Ürünler güzel memnunuz verim bakımından. Tüccarlardan aldığımız bilgiler doğrultusunda Mersin'e gönderilen ürünün ilerleyen günlerde Rusya'ya gönderileceği yönünde" dedi.

Fatma Kayım, "Ayva üretiminden memnunuz ailemize yardıma geldik çok güzel" diye konuştu.

Güldane Kayaalp, "Ayva hasadı çok güzel adeta elma gibi, boğazına durmuyor. Ayvadan bolca reçel yapıyoruz ve kış boyu tüketiyoruz bereketli olsun" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kahramanmaraş'ta Ayva Hasadı Başladı - Son Dakika

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