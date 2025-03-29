Kapadokya'da Bayram Denetimleri Artırıldı - Son Dakika
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Genel

Kapadokya'da Bayram Denetimleri Artırıldı

Kapadokya'da Ramazan Bayramı için sürücüler drone ile denetlenecek, 34 noktada 1795 personel görevde.

29.03.2025 15:01
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Sürücüler hem havadan hem de karadan denetlenecek

NEVŞEHİR - UNESCO Dünya doğal ve kültürel miras listesinde yer alan ve yılda 4 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlayan Kapadokya bölgesinde Ramazan Bayramı tedbirleri artırıldı. Asayiş ve trafik uygulama noktalarında sürücüler drone ile havadan da denetlenecek.

Nevşehir Valisi Ali Fidan Kapadokya bölgesinde doluluk oranın yüzde 90'ı geçtiğini belirterek, Ramazan Bayramı tatili süresince 34 uygulama noktasında bin 795 personelin denetim ve kontrol yapacağını açıkladı.

Vali Ali Fidan, Kapadokya'da Ramazan Bayramı tatili için alınan tedbirler hakkında açıklama yaptı.

Vali Fidan "Nevşehir, doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve kültürel mirasıyla ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden biridir. Bayram tatili boyunca ilimize gelen misafirlerimizin keyifli, sorunsuz, huzurlu ve güvenli bir tatil geçirmeleri için Nevşehir Valiliği olarak gereken tüm tedbirleri aldık.

Vatandaşlarımızın bayram tatili süresince ilimizin tarihi ve turistik merkezlerini güvenli bir şekilde ziyaret edebilmeleri için emniyet ve jandarma teşkilatlarımız, tüm personeliyle sahada görev başında olacaktır. Özellikle trafik yoğunluğunun arttığı bölgelerde denetimler sıklaştırılmış, ekiplerimiz hem yaya hem de araç trafiğinin düzenlenmesi için gerekli önlemleri almıştır. Ayrıca, acil durumlara hızlı müdahale edebilmek adına sağlık ekipleri ve diğer ilgili kurumlarımız koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürecektir. İl genelinde toplam 34 noktada, 4 drone, 7 köpek, 192 araç ve bin 795 personel ile bayram tatili süresince kontrol ve denetlemelerimiz devam edecek" şeklinde konuştu.

"Sevincimiz hüzne dönüşmesin"

Nevşehir Vali Ali Fidan, bayram tatili için yola çıkacak olan sürücüleri de uyardı. Bayram sevincimiz hüzne dönüşmesin diyen Vali Fidan "Araç sürücülerimizden daha dikkatli ve duyarlı olmalarını istiyorum. Bayram sevinçlerinin hüzne dönüşmemesi ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kurallara riayet etmelerini, hız sınırlarına uymalarını ve trafikte anlayışla hareket etmelerini rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kapadokya'da Bayram Denetimleri Artırıldı - Son Dakika

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