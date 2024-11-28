Kapadokya'da Kar ve Balon Şöleni - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Kapadokya'da Kar ve Balon Şöleni

Kapadokya'da kar ve sıcak hava balonları eşsiz bir manzara oluşturdu. 156 balon havalandı.

28.11.2024 00:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kapadokya'da çifte şölen

Hem kar, hem de balonlar görsel şölen oluşturdu

NEVŞEHİR - UNESCO Dünya Doğal ve Kültür mirası listesinde yer alan Kapadokya bölgesinde olumsuz hava muhalefeti nedeniyle bir haftadır yapılamayan Sıcak Hava Balonları bugün tekrar havalandı. Mevsimin ilk karının yağdığı Kapadokya bölgesinde kar ve balon görüntüleri eşsiz bir manzara oluşturdu.

Sabahın erken saatlerinde merkeze bağlı Göreme beldesindeki balon kalkış alanlarına gelen sıcak hava balonları uçuş için hazırlandı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kapadokya slot merkezinin onayından sonra gökyüzüne havalanan 156 sıcak hava balonları eşsiz bir manzara oluşturdu. Yaklaşık üç bin yerli ve yabancı turist Kapadokya'nın eşsiz manzarasını gökyüzünde izleme fırsatı buldu.

Sıcak Hava Balon Pilotu Ahmet Başyiğit yaptığı açıklamada "Öncelikle yılın ilk karının tadını çıkartıyoruz. İki yıl aradan sonra çok güzel bir kar yağdı. Kapadokya beyaz örtüsüne kavuştu. Bu gün de bir haftadır hava muhalefeti nedeniyle uçmayan balonlarımız tekrar havalanıyor. Genel itibariyle 2024 yılı beklentilerimizi karşılamış durumdadır. 2023 yılında 615 bin olan yolcu sayısı, 2024 yılının ilk on ayında 675 bin barajını aşmış bulunmaktadır. Hedefimiz yıl sonuna kadar 700 bin barajını geçerek yeni bir rekora imza atmak. Yerli ve yabancı tüm misafirlerimizi Kapadokya'nın bu eşsiz manzarasını keşfetmeleri için Kapadokya'ya bekliyoruz" dedi.

Amerika Birleşik Devletinden'den gelen Delaney Zamis, "iki gündür Kapadokya'dayım Kar görüntüsü çok güzel ama hava da çok soğuk. Manzara harika, Balon ile uçacağım için çok heyecanlıyım" dedi.

Kırgızistan'dan gelen Aızırek Asanova, "Kapadokya gerçekten çok güzel. Havası Rusya ile aşa yukarı aynı. Kapadokya hayal gibi, Türkiye'yi ve Kapadokya'yı çok seviyorum" dedi

Kaynak: İHA

Kapadokya, turist, Şölen, kar, Son Dakika

Son Dakika Genel Kapadokya'da Kar ve Balon Şöleni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:18 Türkiye’nin yanı başında şiddetli çatışma Muhalifler adım adım ilerliyor Türkiye'nin yanı başında şiddetli çatışma! Muhalifler adım adım ilerliyor
23:17 İstanbul’da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti İstanbul'da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti
22:41 Kırıkkale’de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor Kırıkkale'de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor
22:17 Bulgaristan ve Romanya’nın Şengen’e tam katılımı onaylandı Bulgaristan ve Romanya'nın Şengen'e tam katılımı onaylandı
22:11 Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek
09:28 Feyenoord maçında deliren Pep Guardiola yüzünü gözünü yırttı Feyenoord maçında deliren Pep Guardiola yüzünü gözünü yırttı
09:27 2025 yılında uygulanacak trafik cezaları belli oldu 2025 yılında uygulanacak trafik cezaları belli oldu
09:14 Manchester City dağıldı: Şampiyonlar Ligi’nde çılgın gece Manchester City dağıldı: Şampiyonlar Ligi'nde çılgın gece
09:10 Tokat’ta şüpheli alkol zehirlenmesi: 3 kişi yoğun bakımda Tokat'ta şüpheli alkol zehirlenmesi: 3 kişi yoğun bakımda
09:01 Elif Çakır: Başörtüsü sorunu olduğu için üniversitenin kapısından döndüm Elif Çakır: Başörtüsü sorunu olduğu için üniversitenin kapısından döndüm
09:01 Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Özilhan’ı görenler tanıyamadı Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan'ı görenler tanıyamadı
08:58 Milyonların gözü bu toplantıda Asgari ücret için öne çıkan rakam 23 bin TL Milyonların gözü bu toplantıda! Asgari ücret için öne çıkan rakam 23 bin TL
08:55 Samet Aybaba ve Brad Friedel Beşiktaş’tan ayrıldı Samet Aybaba ve Brad Friedel Beşiktaş'tan ayrıldı
08:51 Buse Terim derin yırtmacıyla çok konuşuldu Buse Terim derin yırtmacıyla çok konuşuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 01:00:28. #1.13#
SON DAKİKA: Kapadokya'da Kar ve Balon Şöleni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.