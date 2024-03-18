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Kars baharda kışı yaşıyor

Ağaçlar kırağı tuttu, kartpostal görüntüler oluşturdu

KARS - Kars'a Mart karı yağdı, şehir beyaza bürünürken, ağaçlar kırağı tuttu, kartpostal görüntüler ortaya çıktı.

Kars'ta bahar ayında kış yaşanıyor. Sabah erken saatlerde başlayan kar etrafı yeniden beyaza bürürken, kar yağışı ile birlikte ağaçlar kırağıdan beyaz gül açtı. Kar yağışının aralıklarla devam ettiği kentte vatandaşlar ise kar yağışına hazırlıksız yakalandı.

Kars'ta karla birlikte çok güzel manzaranın ortaya çıktığını ifade eden Abubekir Keleş, "Mart ayının 18'de aslında bu 'berdelacuz' diye bildiğimiz gün olduğunu biliyorum. Çok güzel bir mevsim, çok güzel bir zamanda güzel bir kar yağışıyla güne başlamış bulunmaktayız. Allah'a çok şükür kar bu memleketin bereketidir. Ağaçlara bakınca da sanki ağaçlar çiçek açmış, bunlarda bizim kar çiçeklerimiz, karla beraber ağaçların güzel görünümü memleketin güzelliğini ortaya çıkarıyor" dedi.

Öte yandan Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü bölge genelinde kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan uyarıda, "Bölge genelinde havanın çok bulutlu aralıklı yağışlı olacağı tahmin edilmektedir. Yağışların Iğdır'da yağmur, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur, Ağrı ve Kars'ta ise karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar şeklinde olması beklenmektedir" denildi.

Kars'ta kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı da hissedilir şekilde düştü. Kentte hava sıcaklığı sıfırın altında 3 derece olarak ölçüldü.