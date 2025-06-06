Kars\'ta Bayram Namazı Coşkusu

Kars'ta bayram namazında camiler doldu

KARS - Türkiye'de bayram namazının en erken kılındığı illerden birisi olan Kars'ta Kurban Bayramı namazında camiler doldu taştı.

Kentte vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camilere akın etti. Güneşin doğmasıyla birlikte camilere gelen vatandaşlar, imam öncülüğünde bayram namazı kıldı. Kars Valisi Ziya Polat ve AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın da vatandaşlar ile birlikte Sultan Alparslan Külliyesi ve Camii de bayram namazı için saf tuttu.

Cami çıkışında açıklamalarda bulunan AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, "Ebul Hasanı Harakani'nin manevi huzurunda, Sultan Alparslan Camisinde bayram namazımızı Karslı hemşehrilerimizle birlikte eda ettik. İnşallah kurbanlarımızı kesmeye gideceğiz. Cenabı Allah Türkiye'mizin ve İslam Alemi'nin bayramını mübarek eylesin. Umut ediyoruz ki Gazze'nin kurtuluşuna İslam Alami'nin birlik ve beraberliğine, kardeşliğimizin pekişmesine, birlik beraberliğimizin pekişmesine bayramımız vesile olur diye dua ediyoruz" dedi.

Daha sonra söz alan Vali Ziya Polat, "Mübarek bir güne uyandık. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Rabbime sonsuz şükürler olsun. Tüm İslam Alemi'nin, tüm milletimizin, Gazi Karslı hemşehrilerimizin bayramı mübarek olsun. İnşallah bu bayram zulüm altındaki Müslümanların kurtuluşuna sebep olur" diye konuştu.

Sultan Alparslan Külliyesi ve Camisinde namazlarını kılan vatandaşlar cami çıkışında protokol üyeleriyle bayramlaştı.