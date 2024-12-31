Genel

Kartalkaya'da yılbaşı yoğunluğu

BOLU - Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan ve 2 bin 200 metre rakımda bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor.

Şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta ve 2 bin 200 metre rakımda bulunan Kartalkaya'da 15 Aralık itibariyle sezon açılışı yapıldı. Günün farklı saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte sık sık yapay kar takviyesi yapılarak pistlerdeki kar kalınlığı artırılmaya devam ediyor. Kayak merkezi, uzunluğu 75 kilometreyi bulunan 25 pistte kayak ve snowboard imkanı sunuyor. Bölgedeki 2 bin yatak kapasiteli 5 otelde, rezervasyonlar yüzde 90'a ulaştı. Tüm pistlerin açık olduğu kayak merkezinde yılbaşı gecesinde ise gece kayağı yapılabilecek.

"Yoğun talep var"

Kartalkaya'da bulunan 2 otelin Genel Müdürü Yusuf Avcı, "Şu an otel doluluğumuz oranı yüzde 90 civarında. Hafta içine denk geldiği için çocuklu ailelerin biraz bu konuda sorunları oldu ama biz yine de doluluk olarak yüksek bir zirveyi yakalamış olduk. Gördüğünüz gibi Türkiye'nin Davos'u olarak nitelendirdiğimiz Kartalkaya'da tüm pistler açık. Yaklaşık 70 kilometre pist ve 25 teleski ve telesiyej hattı mevcut. Kayağın gerçekten zirve yaptığı, havanın da bugün ve yarın yılbaşı için çok elverişli olması sebebiyle yoğun bir kayakçı talebi var" dedi.

"Bu akşam ve yarın sabaha kadar eğlence burada devam edecek"

Sabaha kadar eğlencenin süreceğini dile getiren Yusuf Avcı, "Önümüzdeki hafta sonu da bu güzel, karlı hava devam edecek. Biz burada zaten her sabah yapay karlama sistemiyle taze karla misafirlerimizi, kayakseverlerimizi pistlere çıkarıyoruz. Burada kayağa dair her şey var. Eğlence sınırsız. 5 uluslararası dünya mutfağına sahip alakart restoranımız mevcut. Otellerimizin bünyesinde çocuk eğlencesinden gece kayağına kadar aklınıza gelebilecek her şey var. Bu akşam ve yarın sabaha kadar eğlence burada devam edecek" diye konuştu.

"Bu deneyimi yaşamak gerçekten çok özel"

2025 yılını Kartalkaya'da karşılamanın bir ayrıcalık olduğunu ifade eden Avcı, "Kartalkaya, aynı zamanda Bolu'nun, 'doğanın kalbi' dediğimiz çam ormanlarının içinde yer alıyor ve bol oksijen sunuyor. Burada kayak yapmak zindelik ve sağlık sağlıyor. İnsan kayak yaptıkça daha çok kayak yapma isteği duyuyor. Rezervasyon talepleri çok yoğun. Sömestr dönemini kaçırmamak adına şimdiden planlama yapmanızı öneririm. Kartalkaya, farklı zorluk seviyelerine uygun pistler sunuyor. Bu deneyimi yaşamak gerçekten çok özel. Bu vesileyle herkese yeni yılını kutluyorum" ifadelerini kullandı.