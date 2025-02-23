Kartopu Krizi: Araç Kaza Yaptı - Son Dakika
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Genel

Kartopu Krizi: Araç Kaza Yaptı

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Başakşehir'de kartopu atanlara sinirlenen sürücü, el frenini çekmeyi unutarak kazaya yol açtı.

23.02.2025 09:21
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Kartopu atanlara kızıp araçtan indi: El frerini çekilmeyen araç böyle kaza yaptı

İSTANBUL - Başakşehir'de hafif ticari araç yolda gittiği esnada kartopu oynayan 2 kişi araca doğru kartopu attı. Araçtan hızla inen sürücü el frenini çekmeyi unutunca kayan aracı kazaya karıştı.

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Başakşehir'de yaşandı. Kar yağışının etkili olduğu yol üzerinde kartopu oynayan 2 kişi o sırada yoldan geçen hafif ticari araca doğru şaka amaçlı kartopu attı. Aracına kartopu atılmasına sinirlenen öfkeli sürücü, hızla araçtan inerek kartopunu atan 2 kişiye tepki gösterdi. O esnada kartopu atan 2 kişiden birisi hızla oradan uzaklaşırken, diğer kişinin ise sürücüyü aracının kaydığı konusunda uyarması üzerine sürücü bu kez kayan aracının peşinden koşmaya başladı. Karlı yolda hızla kayan araç, park halindeki başka araçlara çarptıktan sonra yolun karşısına geçerek durabildi. Yaşanan anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülere yansıdı.

Kaynak: İHA

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