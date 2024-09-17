Kaymakam Pendik'ten Narin İçin Şiir - Son Dakika
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Kaymakam Pendik'ten Narin İçin Şiir

Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Narin Güran için yazdığı şiiri sosyal medya üzerinden seslendirdi.

17.09.2024 12:34
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Bağlar Kaymakamı Pendik, Narin için yazdığı şiiri seslendirdi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran için yazdığı şiiri seslendirdi.

Merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesinde 21 Ağustos kaybolan, 8 Eylül'de mahalledeki Eğertutmaz Deresinde cansız bedeni bulunan Narin'in için tüm Türkiye yasa boğulmuştu. Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, üzüntüsünü şiirle dile getirdi.

Pendik, yazdığı şiiri seslendirerek sosyal medya platformunda paylaştı. Kaymakam Pendik'in şiirinde şu sözler yer aldı:

"Ne söylesem bilemiyorum, sızlıyor yüreğim. Kalbim ve aklım bir birinden habersiz yasta. Küçücük yavruya kıyılır mı, almıyor belleğim. Ahlak utanıyor, vicdan ise ölümcül hasta. Ey insan! Ne vahşisin ne hainsin ne zalimsin! Bu halinden utanıyor en vahşi hayvan! Sen, halbuki eşrefi mahluk olmaya kadirsin. Düştüğün bu duruma, şaşıyor bile şeytan. Ah Narinim ah yüzündeki masum gülüşün. Vasiyetin gibiydi, bize geride bıraktığın. Kim bilir, ne umutlarla doluydu son düşün. Gözündeki ışık, kor oldu yüreğimize yaktığın. Musallada sen değildin, vicdanımızdı. Mezara koyduğumuz, değildi Narin bedenin. Belki bizi bu hale getiren paralı cüzdanımızdı. Merhametin son bayrağıydı, beyaz kefenin. Belki koruyamadık seni zalimden, hainden. Birleştirdi biz acın, hatırlattı insanlığımızı. Sıyrılarak ayrılık, gayrılık, farklılık halinden. Yasın için cem olduk, terk ettik yalnızlığımızı".

Kaynak: İHA

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