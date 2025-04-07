Kırklareli'de Kar Yağışı Sürücüleri Mahsur Bıraktı

Kırklarleli'nde kar yağışı: Sürücüler yollarda mahsur kaldı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Demirköy ilçesi yakınlarında kar yağışı nedeniyle sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken jandarma ekipleri kar lastiği konusunda uyarılarda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Özellikle Demirköy ilçesinde kar yağışının etkisiyle araçlar, yolda ilerlemekte zorlanırken, bazı sürücüler mahsur kaldı. Bu durum üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, zor durumda kalan vatandaşlara yardım etti. Ekipler mahsur kalan sürücüleri kurtarmaya çalışırken bazı sürücülerin zincir takmalarına yardımcı oldu.

Öte yandan ekipler sürücüleri dikkatli olması konusunda uyardı. Bölgede Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri yolların kapanmaması için küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.