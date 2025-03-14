Kızılay Ramazan'da Aşevleriyle Yardımda - Son Dakika
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Kızılay Ramazan'da Aşevleriyle Yardımda

Türk Kızılay, 46 aşevi ve 150 mobil ikram aracıyla Türkiye genelinde ihtiyaç sahiplerine hizmet veriyor.

14.03.2025 15:55
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Türk Kızılay Ramazan bereketini aşevleriyle çoğaltıyor

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz: " Türkiye'nin dört bir tarafında 46 tane aşevimiz oldu"

ANKARA - Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Türkiye'nin dört bir tarafında 46 tane aşevlerinin olduğunu belirterek,"Bu iftarlıklar paketleniyor ve çoğu zaman aslında gönüllülerimiz eliyle insanların evlerine teslim ediliyor" dedi.

Türk Kızılay, "Bu Ramazan da Kalbimiz Bir Soframız Bir" sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında ülke genelinde 45 aşevi ve 150'den fazla mobil ikram aracıyla hizmet verdi. Kızılay, tarihi öneme sahip Ulucanlar Doktor Cevat Naki Akkerman Aşevi'nde düzenlediği programla aşevlerinin Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerinde destek sundu. Düzenlenen programa ise Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz yemek yapımı ve dağıtımını incelemek için katıldı.

Ramazan ayında birçok alanda faaliyetlerin yoğunlaştırıldığını belirten Yılmaz, "Türkiye'nin dört bir tarafında 46 tane aşevimiz oldu. Bu iftarlıklar paketleniyor ve çoğu zaman gönüllülerimiz eliyle insanların evlerine teslim ediliyor. Teslim edilen evlerin birçoğu kendileri yemek yapabilecek durumda olmayan, tek başına yaşayan büyüklerimiz ya da engellisi olan ailelerimiz. Geçtiğimiz hafta deprem bölgesindeydik. Yine oradaki yetimlerle bir iftar sofrası kurmuş olduk. İçinde bulunduğumuz aşevi belki en eski aşevimiz diyebileceğimiz, bizim için çok farklı bir yeri olan aşevi. Bu aşevini biz korumaya, hizmette tutmaya devam ediyoruz. Çünkü bizim için aynı zamanda 106 yıllık bir emanet burası" ifadelerini kullandı.

Yapılan yemekler ve dağıtımlar hakkında konuşan Yılmaz, "Her gün ortalama 5 bin kişilik yemek dağıtımı yapılıyor burada. Bunların 2 bin tanesi Ankara'nın 7 farklı noktasından dağıtılıyor. Normal zamanlarda 7/24 diyelim. 365 gün bu faaliyetlerini devam ettirerek günlük ortalama 60 bin kişiye bu hizmeti vermeye her daim devam ediyorlar. Bizler için aşevi demek sadece geleneğimizin yaşatıldığı, sadece paylaşmanın, dayanışmanın olduğu, sadece alan elle verilen elin bir araya geldiği bir yer değil, aynı zamanda afet olduğu zaman hızlı bir şekilde kapasitesini artırarak ortalama 1 milyon kişiye hizmet verebilecek bir kapasiteye kavuşan birer altyapı imkanı. İçinde bulunduğumuz aşevi de afet döneminde 10 bin kişiye kadar kapasitesini arttırabiliyor. Yine 15 bin kişiye çorba verebilen hale gelebiliyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kızılay Ramazan'da Aşevleriyle Yardımda - Son Dakika

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