Kurban Bayramı\'nda Bıçakçılara Yoğun İlgi

Bıçakçılarda ve baharatçılarda bayram yoğunluğu

KAYSERİ - Kayseri'de vatandaşlar Kurban Bayramı dolayısıyla bıçakçılarda ve baharatçılarda yoğunluk oluşturdu.

Kayseri'de Kurban Bayramı dolayısıyla esnafın işlerinde hareketlilik yaşanıyor. Bayramda kurban kesecek vatandaşlar bıçak almak ve biletmek için, kurban etlerini sucuk ve sucuk içi yapmak isteyen vatandaşlar da baharatçılar da yoğunluk oluştururken, baharatçı esnafı Ali Eldek de işlerinin açılmasından memnun olduklarını dile getirdi.

45 yıldır baharatçılıkla uğraşan Ali Eldek, "Kurban Bayramı ile işlerimizde bir canlılık, hareketlilik başladı. Malatya'nın kayısısı nasılsa bizim de Kayserimizin sucuğu, sucuk içi meşhurdur. Kurbanda vatandaşlarımız etin fazlalığını sucuk yaparak ağzı tadıyla yemeye gayret gösterir. O yüzden de işlerimiz hareketlenmeye başladı. Sucuk içinin malzemesini de konuşacak olursak ben 10 kiloluk sucuk içi tarifini şöyle vereyim. 10 kiloluk orta acılı bir malzemeden tarif edecek olursak; 500 gram tatlı toz biber, 200 gram acı biber, 100 gram kimyon, 100 gram karışık baharat, 170 gram tuz, 700 gram ile 1 kilogram arasında da sarımsak kattığımızda her şeyi ile sucukluk malzememiz hazır olur. Bağırsağa doldurursak da sonrasında sucuğumuzu serin yerde 4-5 gün kurutmaya dikkat etmeliyiz. Vatandaşlarımız ucuz mala tenezzül etmesinler. Etlerini araya vermesinler. Tanınmış yerlerden alırlarsa ağız tadı ile yiyeceklerine inanıyoruz" dedi.