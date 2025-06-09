Kurban Bayramı\'nda Kasaplarda Yoğunluk

Kasapların kıyma mesaisi sürüyor

ELAZIĞ - Kurban Bayramı'nda etlerini kıyma olarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar, kasaplarda yoğunluk oluşturdu. Gece gündüz çalışan kasaplar taleplere yetişmeye çalışıyor.

Elazığ'da bayramda kestirdikleri kurbanlıkları ya da dağıtılan kurban etlerini uzman ellerde pirzola, bonfile ya da kıyma olarak hazırlatmak isteyen vatandaşlar kasapların yolunu tuttu. Kasaplar, adeta gece gündüz çalışarak müşterilerin taleplerine cevap vermeye çalışıyor. Bazı vatandaşlar birkaç kilo et getirirken, bazılarının onlarca kilo eti makinede çektirdiği görüldü.

Çok fazla bir yoğunluk olduğunu dile getiren kasap Fatih Akdeniz, "Rabbim herkesin yapmış olduğu ibadetleri kabul etsin. Kurban Bayramı her seneki gibi yoğun. Herkes kestiği kurbanı dağıtma telaşı içerisinde. İlk gün dağıtanlar, diğer günler kendilerine ayırmış oldukları 3'te 1 hisse dedikleri kendi payını getiriyor. Kıyma, kuşbaşı, biftek yapıyoruz. Kurbanı kesen kişi bir iki ayda evinde etini idare etmiş olur. Durmadan çalışıyoruz. Birinci gün kendi hayvanlarımızı kestikten sonra ikinci gün dükkanımızı açtık. Bayağı bir kurban eti çektik. Yoğunluk ciddi anlamda var. Kıymanın kilosunu bu sene 25 liradan çektik. Kuşbaşı ve kemikli et de aynı şekilde. Sabah 6'dan akşam 9'a kadar buradayız. Müşterilerimizi geri çevirmek istemiyoruz" dedi.