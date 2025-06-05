Kurban Kesiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Kurban Kesiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

05.06.2025 14:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da kasaplık belgesi olmayanların bıçak alıp çıkmaması gerektiği belirtildi.

Diyarbakırlı kasaptan, 'Kasaplık Belgesi' olmayan bıçağı alıp çıkmasın çıkışı

DİYARBAKIR - Diyarbakır İl Müftü Yardımcısı Dr. Salahattin Yılmaz ve profesyonel kasap Ali Sırlı, Kurban Bayramı'nda kurbanlık kesiminde yapılması gerekenlere dikkat çekti. Yılmaz, hayvana işkence edilmeden kesilmesine değinirken, Sırlı, "Kasaplık Belgesi" olmayan bıçağı alıp çıkmaması gerektiği çıkışında bulundu.

Yarın başlayacak Kurban Bayramı öncesi milyonlarca vatandaş kurban ibadetini yerine getirmeye hazırlanıyor. Ancak kurban kesimi sırasında hem dini kurallara riayet etmek hem de hayvana eziyet etmemek büyük önem taşıyor. Uzmanlar, kurban kesiminin sadece ibadet değil, aynı zamanda vicdani bir sorumluluk olduğunun altını çiziyor.

Diyarbakır İl Müftü Yardımcısı Dr. Salahattin Yılmaz, kurbana kelime olarak yaklaşmak olduğunu belirterek, komşuya, akrabaya ve ihtiyaç sahibi insanlara eti dağıtarak onlara yaklaşırken hakka yaklaşıldığını söyledi. Yılmaz, "Allah'ın yolunda kestiğimiz bir hayvana dikkat etmemiz lazım. İşkence etmeden, ona zarar vermeden, onu çok fazla çekiştirmeden, onu fazla korkutmamak lazım. Dikkat edilmesi gereken iki husus. Bir, bıçağınız keskin olmalı. İki, onu götürürken kesme esnasında işkenceye varacak şeylerden uzak tutarak, mümkünse elimizi gözünü, yüzünü kapatarak bu şart değil, ama bir adaptır ve keskin bıçakla kesildiği zaman nefes borusu ve yandaki o şah damarlar kesilerek bu anlamda çok işkence etmeksizin bir defada kurbanımız kesilir. Bu noktada özellikle efendimiz, 'bıçağınız keskin olsun hayvanları eziyet etmeyin' diyor. Bu da işin bir adabadır. Allah yolunda kestiğimiz bir kurbana bu adaba dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

Profesyonel kasap olan Ali Sırlı, kurban profesyonel kasaplar tarafından kesilmesi gerektiğini dile getirdi. Sırlı, "Yemek borusunun bir parmak altında şah damarından tek bıçak darbesiyle kesilmesi lazım. Şimdiki kasapların çoğu omuriliği kırarak kesiyor, hayvanlara eziyet ediyor. Çok yanlış. Kasap olmayan herkes bıçağı eline alıp çıkıyor. Bu işi profesyonellerin yapması lazım. Kasaplık belgesi olmayan, kasap olmayan kimse bıçak alıp çıkmasın. Hem hayvana eziyettir. Hayır yapayım derken harama giriyor hayvan" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Kurban Bayramı, Diyarbakır, Politika, Kurban, Genel, Yaşam, Müftü, Son Dakika

Son Dakika Genel Kurban Kesiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya’da ’Filistin’ tişörtü giyen Türk milletvekili Meclis’ten çıkarıldı Almanya'da 'Filistin' tişörtü giyen Türk milletvekili Meclis'ten çıkarıldı
Siverek’te taşlı sopalı kavga polis memuru bıçaklandı Siverek'te taşlı sopalı kavga polis memuru bıçaklandı
Canlı yayında gözaltına alınan şüpheliden dikkat çeken ifade: O çocuğu yok eden ailesi Canlı yayında gözaltına alınan şüpheliden dikkat çeken ifade: O çocuğu yok eden ailesi
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Trabzon’da sel sularına kapılan şahsın cansız bedeni bulundu Trabzon'da sel sularına kapılan şahsın cansız bedeni bulundu
Kırmızı ışıkta duran kamyondan karpuz çaldı Kırmızı ışıkta duran kamyondan karpuz çaldı
Amasya’da salıncak demiri üzerine düşen 4 yaşındaki Yağız hayatını kaybetti Amasya'da salıncak demiri üzerine düşen 4 yaşındaki Yağız hayatını kaybetti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek
Bayram göçü başladı, otoyolların kesişim noktasında trafik durdu Bayram göçü başladı, otoyolların kesişim noktasında trafik durdu
Yapay zeka destekli radar 4 günde 526 bin lira ceza kesti Yapay zeka destekli radar 4 günde 526 bin lira ceza kesti
Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi

16:45
Avrupa’da manşet Jose Mourinho Yeni takımını duyurdular
Avrupa'da manşet Jose Mourinho! Yeni takımını duyurdular
14:41
Adana’da tahliyeler başladı: Babamın da çıkmasını istiyorum
Adana'da tahliyeler başladı: Babamın da çıkmasını istiyorum
14:09
İş insanına silahlı saldırı kamerada Bir anda yere yığıldı
İş insanına silahlı saldırı kamerada! Bir anda yere yığıldı
12:14
MSB’den skandal haritaya tepki
MSB'den skandal haritaya tepki
11:11
İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu
İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu
07:54
Antalya’da 4 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem
02:42
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı
00:08
40 yaşındaki Ronaldo durmuyor Ülkesini finale taşıdı
40 yaşındaki Ronaldo durmuyor! Ülkesini finale taşıdı
00:03
İnfaz paketinin yürürlüğe girmesiyle ilk tahliyeler başladı Davul zurna ile karşıladılar
İnfaz paketinin yürürlüğe girmesiyle ilk tahliyeler başladı! Davul zurna ile karşıladılar
23:39
ABD, Gazze’de ateşkes teklifini reddetti
ABD, Gazze'de ateşkes teklifini reddetti
23:15
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria’da Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi: 30 yaralı
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi: 30 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2025 18:25:55. #7.13#
SON DAKİKA: Kurban Kesiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.