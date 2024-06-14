Mahmutbey gişelerinde trafik yoğunluğu - Son Dakika
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Genel

Mahmutbey gişelerinde trafik yoğunluğu

Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanmaya başladı. Mahmutbey gişelerinde tatilcilerin yola çıkmasıyla zaman zaman trafik sıkışıklığı oluştu. Emniyet yetkilileri sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyardı. Yoğun trafiğin Cumartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

14.06.2024 16:31
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Mahmutbey gişelerinde trafik yoğunluğu böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul trafiğinde Kurban Bayramı yoğunluğu başladı. Memleketlerine gitmek üzere yola çıkan tatilciler Mahmutbey gişelerde zaman zaman yoğunluğa neden oldu.

İstanbullular karnelerin de verilmesiyle Kurban Bayramı tatili için yola çıkmaya başladı. Trakya'ya giden vatandaşların tercih ettiği TEM Otoyolu'nda zaman zaman yoğunluk oluştu. Mahmutbey gişelerde yaşanan yoğunluk, dron tarafından görüntülendi.

Emniyet yetkilileri ise sürücüleri hız hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyardı. Yoğun trafiğin Cumartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Mahmutbey gişelerinde trafik yoğunluğu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mahmutbey gişelerinde trafik yoğunluğu - Son Dakika
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