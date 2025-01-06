Marmaris'e Lüks Yatlar Getirildi - Son Dakika
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Marmaris'e Lüks Yatlar Getirildi

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Marmaris'te 14 süper lüks motor yat, yük gemileriyle gümrüklü limana taşındı.

06.01.2025 16:30
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Milyonluk motor yatlar, yük gemileri ile Marmaris'e getirildi

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesi gümrüklü limanına son bir haftada iki farklı yük gemisi ile 14 süper lüks motor yat getirildi. Yük gemilerinden biri Singapur'dan diğeri ise İtalya'dan ve Amerika'dan getirdiği yatları dev liftler ile bıraktı.

Dünyanın en güvenli limanları arasında olan Marmaris Körfezi'ne 2 Ocak'ta gelen Santa Maria isimli, 166 metre uzunluğunda ve 22 metre genişliğindeki kargo yük gemisi, Marmaris Cruise Port'a yanaşarak güvenlik ve gümrük işlemlerini tamamlanmasının ardından gemideki sahiplerinin isminin verilmediği 4 yat, dev liftler yardımıyla denize indirdikten sonra 4 Ocak'ta Libya Bengazi limanına gitmek üzere ayrıldı.

Üzerinde 10 süper lüks motor yat ile üç gün açıkta bekleyen ve 4 Ocak günü Marmaris Gümrüklü limanına yanaşan 147 metre uzunluğunda ve 23 metre enindeki BBC Rostov isimli kargo yük gemisi İtalya ve Amerika'dan getirdiği yatları yapılacak işlemlerin ardından denize indirmeye devam ediyor. Değerleri milyon dolarları aşan yatların sahiplerinin ismi sır gibi saklanırken dev yük gemisinin yarın Mısır'a gitmek üzere limandan ayrılacağı bilgisi edinildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Marmaris'e Lüks Yatlar Getirildi - Son Dakika

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