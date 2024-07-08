Mega kent İstanbul'da sıcak hava bunalttı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Mega kent İstanbul'da sıcak hava bunalttı

İstanbul Taksim'de sıcaktan bunalan vatandaşlar buldukları gölgelik alanlara sığınarak serinledi. Sıcakta döner kesen esnaf ise, 'Belki dışarıda hava sıcaklığı 40 derece ama dönerin karşısında biz 100 derece olarak hissediyoruz' diyerek işinin zor olduğunu söyledi. Mega kent İstanbul'da hava sıcaklığı 33 dereceyi gördü. Taksim ve İstiklal Caddesi'nde de hissedilen sıcaklığın yüksek olmasından dolayı vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kimisi şemsiye ile gezerken, kimisi ise buldukları gölgeliklere sığınarak serinledi. Bazıları ise Taksim Anıtı ve Taksim Camii altında oluşan gölgeliklerde vakit geçirdi. Sıcağın altında döner kesen esnaf Hanifi Penes, 'Ne söyleyebilirim ki çok sıcak. İşimiz zor ama yapacak bir şey yok çünkü ekmek parası. Bu sıcaklarla baş etmeye çalışıyoruz. Bol bol su ve tuzlu ayran içeceğiz. Mecbur alışacağız. Dayanmak zorundayız' dedi. Dönerin karşısında hissedilen sıcaklığın iki katına çıktığını belirten esnaf Hayri Taş ise, 'Yapacak bir şey yok. Birilerinin bu işleri yapması lazım. Eğer mesleğiniz ise 40'a da 100'e de dayanmak zorundasınız. Belki dışarda 40 derece ama dönerin karşısında biz 100 derece olarak hissediyoruz. Mücadeleye devam' ifadelerini kullandı.

08.07.2024 18:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mega kent İstanbul'da sıcak hava bunalttı

İSTANBUL - İstanbul Taksim'de sıcaktan bunalan vatandaşlar buldukları gölgelik alanlara sığınarak serinledi. Sıcakta döner kesen esnaf ise, "Belki dışarıda hava sıcaklığı 40 derece ama dönerin karşısında biz 100 derece olarak hissediyoruz" diyerek işinin zor olduğunu söyledi.

Mega kent İstanbul'da hava sıcaklığı 33 dereceyi gördü. Taksim ve İstiklal Caddesi'nde de hissedilen sıcaklığın yüksek olmasından dolayı vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kimisi şemsiye ile gezerken, kimisi ise buldukları gölgeliklere sığınarak serinledi. Bazıları ise Taksim Anıtı ve Taksim Camii altında oluşan gölgeliklerde vakit geçirdi.

"Bu sıcaklarla baş etmeye çalışıyoruz"

Sıcağın altında döner kesen esnaf Hanifi Penes, "Ne söyleyebilirim ki çok sıcak. İşimiz zor ama yapacak bir şey yok çünkü ekmek parası. Bu sıcaklarla baş etmeye çalışıyoruz. Bol bol su ve tuzlu ayran içeceğiz. Mecbur alışacağız. Dayanmak zorundayız" dedi.

Dönerin karşısında hissedilen sıcaklığın iki katına çıktığını belirten esnaf Hayri Taş ise, "Yapacak bir şey yok. Birilerinin bu işleri yapması lazım. Eğer mesleğiniz ise 40'a da 100'e de dayanmak zorundasınız. Belki dışarda 40 derece ama dönerin karşısında biz 100 derece olarak hissediyoruz. Mücadeleye devam" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

İstiklal Caddesi, Taksim Camii, İstanbul, Taksim, Ekmek, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Mega kent İstanbul'da sıcak hava bunalttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a tebrik telefonu
17:12 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor
16:58 Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD’den Türkiye’ye devasa yatırım Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD'den Türkiye'ye devasa yatırım
16:26 Beykoz’da yol verme kavgasında öldüresiye dövülen genç bayıldı Beykoz'da yol verme kavgasında öldüresiye dövülen genç bayıldı
16:13 SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu Tüm gözler Kılıçdaroğlu’nun üzerinde SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu! Tüm gözler Kılıçdaroğlu'nun üzerinde
19:18 Ümraniyespor’un CEO’su Nicolas Anelka, görevinden istifa etti Ümraniyespor'un CEO'su Nicolas Anelka, görevinden istifa etti
18:45 Cristiano Ronaldo, oğluyla aynı sahada oynamadan futbolu bırakmayacak Cristiano Ronaldo, oğluyla aynı sahada oynamadan futbolu bırakmayacak
17:54 Fenerbahçe, Mourinho’nun eski öğrencisi için 30 milyon euroyu gözden çıkardı Fenerbahçe, Mourinho'nun eski öğrencisi için 30 milyon euroyu gözden çıkardı
17:03 Cenk Tosun’un TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin elini neden sıkmadığı ortaya çıktı Cenk Tosun'un TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin elini neden sıkmadığı ortaya çıktı
16:39 Elde kalanları da sattı Türk medyasında 45 yıllık Aydın Doğan dönemi tamamen bitti Elde kalanları da sattı! Türk medyasında 45 yıllık Aydın Doğan dönemi tamamen bitti
15:55 UEFA’ya ’’Hileli maç’’ itirazı: Alman taraftarlar İspanya maçının tekrar edilmesini istiyor UEFA'ya ''Hileli maç'' itirazı: Alman taraftarlar İspanya maçının tekrar edilmesini istiyor
15:51 SMS ile işten çıkarılan 204 işçi Iğdır Belediyesi önünde eylem yaptı Başkandan açıklama gecikmedi SMS ile işten çıkarılan 204 işçi Iğdır Belediyesi önünde eylem yaptı! Başkandan açıklama gecikmedi
15:44 Hasan Can Kaya’nın eski sevgilisi Sultan San evlendi Hasan Can Kaya'nın eski sevgilisi Sultan San evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 20:16:39. #1.13#
SON DAKİKA: Mega kent İstanbul'da sıcak hava bunalttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement