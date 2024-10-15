Menemen'de Ispanak Hasadı Başladı - Son Dakika
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Menemen'de Ispanak Hasadı Başladı

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İzmir Menemen'de ıspanak hasadı sürüyor, fiyatlar tarlada 15-20 TL, markette 40-50 TL.

15.10.2024 10:02
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Türkiye'nin ıspanak deposunda hasat heyecanı

Ispanak tarlada 15-20, markette 40-50 TL arasında satılıyor

İZMİR - İzmir'in Menemen ilçesinde, çiftçilerin en önemli geçim kaynaklarından biri olan, çevre il ve ilçelere de gönderilen ıspanakta hasat heyecanı yaşanıyor. Tarlada kilogramı 15-20 TL arasında satılan ıspanaklar, marketlerde ise 40-50 TL arası alıcı buluyor.

Türkiye'nin ıspanak deposu Menemen Ovası'nda, çiftçilerin merakla beklediği hasat başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren ıspanakları toplayan çiftçiler, ürünleri özenle demetliyor.

Kamyonetlere yüklenen ıspanaklar, daha sonrada havuzlarda yıkanıp ayıklanarak meyve ve sebze haline gönderiliyor. Kış aylarında sofraların vazgeçilmezi olan ıspanağın kilogramı tarlada 15-20 TL'ye, marketlerde ise şu sıralar 40-50 TL arasında satılıyor.

Çok sayıda ile gönderiliyor

Üretici Mehmet Fidan, ıspanakların Menemen'deki çiftçilerin en önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu, vitamin deposu ürünlerin İzmir dışına da gönderildiğini söyledi. Fidan, "Bir haftadır hasadımızı yapıyoruz. Menemen için ıspanaklar önemli. 6 ay boyunca hasat devam eder. Şuanda maliyetlerimiz yükseldi. Bu maliyetlerde bizi zorluyor, masrafların altında biraz eziliyoruz" dedi.

Bir başka üretici Ömer Fidan da, hasadın yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi. Bir diğer üretici Süleyman Dağcan ise "Sabah 6'da kalkıp, işçilerimizi toplamaya başlıyoruz. Saat 07.30'da hasat başlıyor ve saat 11.00-12.00 civarı işimizi bitiriyoruz. Ertesi gün ürünler tezgahlarda oluyor. Ispanak bizim için en önemli geçim kaynağı" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Menemen, Ekonomi, Tarım, Genel, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Genel Menemen'de Ispanak Hasadı Başladı - Son Dakika

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