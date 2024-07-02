Mersin'de Vatandaşlar Serinlemek İçin Deniz ve Gölgelere Akın Ediyor - Son Dakika
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Genel

Mersin'de Vatandaşlar Serinlemek İçin Deniz ve Gölgelere Akın Ediyor

Mersin'de yaz sıcakları etkisini sürdürürken, vatandaşlar deniz ve gölgelik alanlarda serinlemek için farklı seçeneklere yöneliyor. Sıcaktan bunalan bir köpeğin serin bulduğu banka ATM'si önünde uyuması ise dikkat çekti.

02.07.2024 22:19
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Mersin'de vatandaşlar serinlemek için deniz ve gölgelere akın ediyor

Sıcaktan bunalan köpeğin serin bulduğu banka ATM'si önünde uyuması dikkat çekti

MERSİN - Temmuz ayının girmesiyle sıcakların daha da arttığı Mersin'de vatandaşlar serinlemek için farklı seçeneklere yöneliyor.

Mersin'de yaz sıcaklıkları etkisini sürdürürken, kentin sahilindeki plajlar sıcaktan kaçanların vazgeçilmez noktaları haline geldi. Kimileri Atatürk Parkı'nda kimileri de kent meydanındaki parklarda gölgelik alanlarda serinlemeyi tercih ediyor. Kimi vatandaşlar ise Pozcu sahilindeki plajda denize girerek serinlemeye çalıştı.

Sıcaklıklar sadece insanları değil, sokaktaki hayvanları da etkiliyor. Kent merkezinde bir köpeğin serin bulduğu ATM'nin önünde uyuması dikkat çekti. Vatandaşlar ise ATM'nin bulunduğu gölgelik alanda uyuyan köpeği rahatsız etmeden bankacılık işlemlerini yapmaya çalıştı.

Mobilya dükkanı işlettiğini ve sıcaktan bunaldıkları için dükkanı kapatıp personeliyle denize serinlemeye geldiklerini belirten Mehmet Yavuz, "Hava çok sıcak, 40 derecenin üzerinde. Dükkanı kapattık, serinlemek için denize yüzmeye geldik. Bildiğiniz gibi hava bunaltıcı, artı nem, artı sıcaklık vallahi yoruyor bizi. Eş dostla, yeğenlerimizle ve personel ile yüzmeye geldik. Sıcaktan dolayı maalesef çalışamıyoruz" şeklinde konuştu.

Batman'dan geldiğini ifade eden Enes Bakır da, "Batman'da hava çok sıcak, hemen hemen 50 derecenin üzerine çıktı. Biz de tatil için Mersin'e geldik, yaklaşık bir haftadır Mersin'deyiz. Denizin serinliği çok güzel" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Mersin'de Vatandaşlar Serinlemek İçin Deniz ve Gölgelere Akın Ediyor - Son Dakika

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