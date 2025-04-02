Mustafa Kayhan Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Mustafa Kayhan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Et ve Süt Kurumu Müdürü Mustafa Kayhan, Diyarbakır'da cenaze töreniyle toprağa verildi.

02.04.2025 16:27
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Et ve Süt Kurumu Müdürü Kayhan, Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa Kayhan'ın cenaze törenine katıldı

DİYARBAKIR - İzmir'de dün kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa Kayhan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla Diyarbakır'da cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alınan Kayhan'ın cenazesi, kara yoluyla memleketi Diyarbakır'a getirildi.

Merkez Bağlar ilçesindeki Odabaşı Bal Camisi'nde gerçekleştirilen törene, Kayhan'ın ailesi ve yakınları, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Suna Kepolu Ataman, Galip Ensarioğlu ve Mehmet Sait Yaz, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, kurumlar ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Cenaze töreninde konuşan Bakan Yumaklı, Kayhan'a Allah'tan rahmet diledi. Mustafa Kayhan'ın vatanına, milletine, vazifesine sadık, bunu ulvi bir görev olarak gören arkadaşları olduğunu ifade eden Bakan Yumaklı, sakin kişiliğe sahip, mütebessim, mütevazi birisi olduğunu dile getirdi.

Yumaklı, "İşiyle ilgili konularda son derece onurlu duruşu olan kardeşimizdi. Bakanlık ailesi olarak çok kıymetli ailesinin kederini yüreğimizde hissediyoruz. Rabb'im kendilerine sabırlar ihsan eylesin, cennetinde buluştursun. Mustafa Bey'den razıyız, Rabb'im de kendisinden razı olsun. Rabb'im mekanını cennet, ruhunu şad eylesin" dedi.

İl Müftüsü Celal Büyük tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından dua okundu. Kayhan'ın cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere Hani ilçesine uğurlandı.

İzmir'de dün T. B'nin kullandığı 35 GB 7884 plakalı kamyonet, Kuşadası- Seferihisar kara yolunun Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde yaya Mustafa Kayhan'a çarpmış, kazada ağır yaralanan Kayhan, kaldırıldığı Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Mustafa Kayhan Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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