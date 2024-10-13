Niğde 4. Gastronomi Festivali'nde Üreten Kadınlar Buluştu

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\'Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor

Üreten kadınlar Niğde 4. Gastronomi Festivali'nde buluştu

NİĞDE - 11 Ekim'de düzenlenen törenle açılışı yapılan Niğde 4.Gatronomi Festivali'nde stant açan kadın kooperatifleri, ürünlerini tanıtma imkanı buluyor.

Dene Kadın Kooperatifi, Bor Kadın Kooperatifi, Niğde Bağları Kadın Kooperatifi, Çamardı Ben Varım Kadın Kooperatifi, Ulukışla Toro Kadın Kooperatif, Karagöl Kadın Kooperatifi, Kemerhisar Tyana Kadın Kooperatifi, Hüdavent Hatun Kadın Kooperatifi başta olmak üzere festival alanında yerini alan üreten kadınlar el emeği ürünleri ve kooperatiflerini tanıtma şansı buluyor. Kadınların el emeği ürünleri ile yöresel ürünlerini alıcılarla buluştuğu Niğde 4. Gatronomi Festivali'nin kendileri için bir fırsat olduğunu dile getiren Dene Kadın Kooperatifi Başkanı Güler Öztürk Yeşilburç, köyüne ait ürünleri satışa sunduklarını belirtti. Öztürk; "Dene Kadın Kooperatifi olarak festivalde yerimizi aldık. Mübadil olan köyümüze ait ekşi mayalı ekmeğimizi, reçellerimizi ve böreklerimizi satışa sunduk. Hem kooperatifler için hem de Niğde'nin tanıtımı için bu festivaller önemli" dedi.

Festival, yöresel ürünlerin tanıtımına katkı sağlıyor

Bor Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hatun Keçeci ise Niğde ve Bor'da yer alan yöresel ürünlere katma değer katacak ürünler ortaya çıkardıklarını söyledi. Keçeci; "Böyle festivallerin daha fazla olmasını istiyoruz. Başta Belediye Başkanımız Emrah Özdemir olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Bu tür festivaller bizim ve yöremizin tanıtımı için çok iyi oluyor. Burada yetişen ürünleri tanıma şansı oluyor" diye konuştu. Şehrin marka değerini arttırmak için sayıları artan festivallerin önemli olduğunu söyleyen ziyaretçi Fatih Kızılkaya ise yerel ürünlerin Niğde 4. Gatronomi Festivali sayesinde tanıtıldığını belirtti. Kızılkaya; "Şehirde yaşayıp da hala daha kendi ürünlerimizi bilmeyenler var bu festival bunun için güzel bir fırsat oldu. Yöresel ürünlerimiz, coğrafi işaret almış ürünlerimiz var hem o ürünler tanıtılıyor hem de gelenler tatma imkanı buluyor. Festivali renklendiren güzel etkinlikler var. Yarışmalar yapılıyor, akşamları konserler oluyor güzel gidiyor" dedi.

19 Ekim tarihine kadar devam edecek olan Niğde 4. Gastronomi Festivali'nde; paneller, söyleşiler, atölyeler, sergiler, yemek yarışmaları ve şovların yanı sıra halk konserleri ile ünlü sanatçılar sevenleri ile buluşuyor.