Oğlu trafik kazasında ölen acılı babadan Eylem Tok\'a çağrı: "Bir önce gel, teslim ol"

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İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'nın babası açıklamalarda bulundu. Yazar Eylem Tok ve oğlu için çağrıda bulunan baba Özer Acı, "Bugün yakalama kararı çıktı. Bu çıkmadan teslim olsaydı daha iyi değil miydi? O da bir yavrumuz, yavrumuzun adalete teslim olmasını istiyorum. Buradan sesleniyorum. Bir an önce gel, teslim ol. Şu an anne olarak hem kendine, hem eski eşine, hem de evladına zarar veriyor. Adaletten kaçılmaz. Muhakkak adalet tecelli edecektir." dedi.

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 günü meydana gelen trafik kazasında arkadaşları ile ATV ile gittiği esnada arızalanması sonrası yol kenarında bekleyen Oğuz Murat Acı'ya lüks bir araç çarptı. Çarpma sonrası lüks araç sürücüsü Timur C. olay yerine gelen annesi Yazar Eylem Tok ile birlikte Mısır'a kaçmıştı. Kaza sonrası oğlunu kaybeden baba Özer Acı kazadan sonra yaşadıklarını anlattı.

Eylem Tok ve oğlu Timur C. yurt dışına kaçarken

"OĞLUMUN ÖLÜ OLARAK GELDİĞİNİ SÖYLEDİLER"

Olayı duyduktan sonra hastaneye koştuğunu ifade eden acılı baba Özer Acı, "Gece oğlumun dayısının eşi beni aradı, 'oğlun trafik kazası geçirdi' diye. Oğuz'u Seyrantepe'deki hastaneye götürmüşler. Öteki 2 yaralıyı Okmeydanı'ndaki hastaneye gönderiyorlar. Ben tabi fırlayarak hastaneye gittim. Oğlumun ölü olarak geldiğini söylediler. Çocuklar 10 kişiymiş. 5'i bir arabada 5'i diğer arabada. Çocuğunu gelmiş almış oradan. Bizim çocuklarımızı orada bırakmış. Kendisi kamuoyuna bir duyuru yapmış işte 'biz yardım ettik ambulansı aradık' şeklinde. Ama görgü tanığı arkadaş bizim yanımızda bir bayan olmadığını söyledi. Eğer yardım etmişse bu görgü tanığı o bayanı orada neden görmemiş. Bir feryadını, sızlamasını, bir ağlayışını... Sadece oğlunu aramış. '112'yi oğlum aradı' gibi bir şey diyor. Oğlunun 112'yi aradığını paylaşsın. Gerçekler gün yüzüne çıksın. Biz de bilelim, kendileri de bilsin." şeklinde konuştu.

Eylem Tok ve oğlu Timur C. yurt dışına kaçarken

"BİR AN ÖNCE GEL VE TESLİM OL"

Yazar Eylem Tok'a çağrıda bulunan acılı baba Özer Acı, "Yaralı evlatlarımızın 2 telefonu kayıp. Bir tanesinin cebindeymiş. Benim oğlumun telefonu kaza yerinden 15 metre ötede bulunmuş. Zaten oğlum da 7-8 metre aşağıdaymış. Olay yerine ben gitmedim, bilmiyorum. Bu kayıp olan 2 telefonun bir tanesi güvenliğe bırakılıyor. 3-5 dakika sonra gelip alınıyor. Çocuğun teyzesi telefonla arayıp 'siz kimsiniz?' diyor. 'Ben teyzesiyim' deyince telefon kapanıyor ve o telefondan da başka bir haber alamıyoruz. Gerçek bir anne, evladını kaçırarak korumaya çalışmaz. Benim evladım ölünce demesi lazım ki, keşke benim evladım da ölseydi. Ben asla ölmesini istemem. Ama içgüdülerle hareket etmek değil, korkuyla evladımı döverler. Kim döver. Adalete güvenmiyor mu? Bizim kolluk kuvvetlerine güvenmiyor mu? Güvensin. Ben nasıl güveniyorsam o da güvensin. Onlara güvenmiyorsa koruma tutsun, korutsun. Hani zengin ya! Yaptığı beyanların çoğunda 'ben teslim olacağım' diyor. Bugün yakalama kararı çıktı. Bu çıkmadan teslim olsaydı daha iyi değil miydi? O da bir yavrumuz, yavrumuzun adalete teslim olmasını istiyorum. Buradan sesleniyorum. Bir an önce gel, teslim ol. Şu an anne olarak hem kendine hem eski eşine hem de evladına zarar veriyor. Adaletten kaçılmaz. Muhakkak adalet tecelli edecektir." dedi.

Avukat Burak Erden

"KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARTACAĞIZ"

Şu ana kadar aileye ya da bana ulaşan kimsenin olmadığını ve ilerleyen süreçte kırmızı bülten çıkacağını belirten Avukat Burak Erden, "Eylem Hanım yazılı bir açıklama yapmış. İkisi hakkında da yakalama kararı çıkartıldı. Geleceklerini ümit ediyoruz. Açıklamayı da çok vicdansızca buluyoruz. Açıklamada bir anne olduğundan bahsediyor. Anne refleksi ile götürdüğünden bahsediyor. Bizim müvekkilimizin 1,5 yaşında bir çocuğu var. Götürmesinin dışında bir de telefonların alındığına dair iddialar var. Bunları Eylem Hanım'ın alıp almadığı yargılama aşamasında belli olacak. Şu an iddianamede net değil. Şu an konu bu durumda. Hukuk süreci ile ilgili biz hem annesi hem de çocuk hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Annesinin delilleri karartmak suçunun olduğunu düşünüyoruz. Bunun yanında yardım ve yataklık da var. Çünkü çocuğunu alıyor 3-4 saat içerisinde yurt dışına kaçırıyor. Bu tabi ki ileriki günlerde belli olacak. Yakalama kararının olduğuna dair savcılık bir açıklama yaptı. İleride kırmızı bülten göreceğiz. Aile eğer samimiyse zaten gelecek ve yargılanacak." açıklamasında bulundu.