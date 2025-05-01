Öğrenciler 1 Mayıs'ta İşçilerle Bir Araya Geldi

Öğrenciler 1 Mayıs'ta işçilerle bir araya gelip yemek yedi, sohbet etti

ELAZIĞ - Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda inşaat çalışanları ile bir araya gelerek, sohbet edip yemek yedi.

Elazığ Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım öğrencileri, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla inşaat işçileriyle bir araya geldi. Bölüm öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Fatih Çakar'ın öncülüğünde inşaat işçilerini ziyaret eden öğrenciler, 1 Mayıs'ta çalışan inşaat ustalarıyla yemek yiyip sohbet etti.

Organizasyon'da görev alan öğrencilerden Begüm Akardeniz, "Bu özel günde, işçilerimizle birlikte bir araya geldik. Onlara bu anlamlı günde sofra hazırladık. Çalıştıkları ortamda birebir görmek istedik. Bu vesileyle bütün işçi ve emekçilerimizin işçi bayramını kutladık" dedi.