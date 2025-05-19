Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş - Son Dakika
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Genel

Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş

Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş

Hatay'daki bir ortaokulda fen bilgisi öğretmeninin tesettürlü 11 yaşındaki öğrencisine kalem almak için arkasına döndüğü sırada "Önüne dön karabaş" şeklinde hitap ettiği öğrenildi. Öğrenci ve ailesinin CİMER'e şikayeti üzerine Hatay Valiliği soruşturma başlattı.

19.05.2025 17:01
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Hatay'da 11 yaşındaki tesettürlü öğrencinin, öğretmeni tarafından Karabaş" ifadesine maruz kaldığını iddia etmesi üzerine aile CİMER'e şikayette bulundu. Şikayet üzerine Hatay Valiliği konuyla ilgili idari soruşturma başlattı.

ÖĞRENCİSİNE "ÖNÜNE DÖN KARABAŞ" DEDİ

Olay, Hatay'ın Erzin ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçede bulunan bir ortaokulda öğrenim gören 5'inci sınıf öğrencisi H.K. (11), derste sınıf arkadaşında kalem almak için arkasına döndüğü sırada fen bilgisi öğretmeni tarafından "Önüne dön karabaş" şeklinde hitaba maruz kaldı. Sınıf arkadaşlarının önünde duyduğu sözler karşısında gözyaşlarını tutamayan tesettürlü öğrenci H.K. durumu eve gelince babasına anlattı. Baba Harun K. (35), duydukları karşısında öğretmen hakkında okul idaresine ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sözlü ve CİMER'e yazılı şikayette bulundu. Gelen şikayetler üzerine Hatay Valiliğinin konuyla ilgili idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

"NEREYE İSTİYORSANIZ ŞİKAYET EDEBİLİRSİNİZ"

Kızına 'Karabaş' diye hitap eden öğretmenin artık kızının dersine girmesini istemediğini söyleyen baba Harun K şu ifadeleri kullandı: "9 Mayıs günü kızım okul servisinden indi ve ağlayarak yanıma geldi. Fen bilgisi öğretmeninin kendisine tüm sınıfın duyacağı şekilde 'karabaş önüne dön önüne' dediğini söyledi. Ben de bunun üzerine o öğretmenini aradım. Öğretmenine durumu sordum. Bana dedi ki ben kızınızdan özür diledim. 'Sizden de özür diliyorum ama dedi özrümü de kabul etmiyorsanız nereye istiyorsanız şikayet edebilirsiniz' dedi.

Ben de önce okul idaresiyle görüştüm. Onlara şikayetimi bildirdim sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulundum. O okul idaresiyle veya okulun diğer öğretmen kadrosuyla zaten bir sıkıntımız yok. Çünkü okul şampiyonların okulu diyerek geçiyor. Her senede en az 1-2 Türkiye 1'incisi çıkaran bir okul. Allah'ın izniyle bu süreçten de alnımızdan akıyla çıkacağız. Yani sürecin takipçisiyiz inşallah."

"O ÖĞRETMENİN ARTIK DERSİMİZE GİRMESİNİ SİTEMİYORUM"

Okuldaki diğer öğretmenleriyle sorun yaşamadığını dile getiren H.K. ise şunları söyledi: "Fen bilgisi dersindeydik, kalem almak için arkamı dönmüştüm. Öğretmenim de başörtümü kastederek 'karabaş dön önüne' dedi. Ardından hemen teneffüs zili çaldı. Ağlamaya başladığımı görünce öğretmenim beni yanına çağırdı ve özür diledi. Ama özrünü kabul etmediğimi söyledim, daha sonra beni lavaboya gönderdi elimi yüzümü yıkamam için.

Servisten de zaten ağlayarak inmiştim, babam da ne olduğunu sorunca öğretmenimizin bana dediklerini anlattım ve öğretmenimizi aradı. Yani benim de bir hayallerim var ve o hayalleri gerçekleştirmek için ben bu okula gidiyorum. Ama o öğretmen yüzünden çok moralim bozuldu. O öğretmenin artık dersimize girmesini istemiyorum. Diğer hocalarım çok iyi yani bizimle çok iyi ilgileniyor asla hakarete bulunmuyorlar. Okulum, her yerde şampiyonların okulu diye geçiyor. Zaten belirli bir seviyede olduğum için ben bu okula gidiyorum, savcı olmak istiyorum, onun için biraz da gitmek istedim."

Kaynak: İHA

Hatay Valiliği, Politika, Eğitim, Hukuk, Medya, Genel, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Genel Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 220198:
    Allahin belalari bi bitmediniz sanane oe insanlarin kiyafetinden giyinisinden 26 5 Yanıtla
  • Arif Toz:
    Önünüze geleni kpss saçmalığıyla öğretmen yaparsanız olacak olan bu.! Almanya'da Türklere karabaş derlerdi.. Sanırım bu zat'ta öğüdü oralardan almış. Deontoloji bilmeyen kişileri öğretmen yaptık. 8 0 Yanıtla
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