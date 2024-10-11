Oto Kurtarıcının Fiyatına Şok! - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Oto Kurtarıcının Fiyatına Şok!

Bolu'da 10 km için oto kurtarıcı 8 bin lira istedi, vatandaş isyan etti. Yetkililer devreye girdi.

11.10.2024 22:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oto kurtarıcının 10 kilometrelik yol için verdiği fiyat vatandaşı çileden çıkardı

BOLU - Bolu'da merkeze yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki mesafeden Yediemin Otopark'ına otomobil bırakan oto kurtarıcının 8 bin lira fiyat istemesi vatandaşı çileden çıkardı. 8 bin liraya İstanbul, Ankara gibi şehirlere araç götürüldüğünü ifade eden vatandaş, yetkililere çağrıda bulundu.

Bolu'da 3 gün önce Semih Yılmaz'a ait otomobil, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından bağlandı. Susuzkınık köyü mevkiinde bağlanan otomobil için kurtarıcı çağırıldı. Olay yerine gelen oto kurtarıcı S.B., otomobili Yediemin Otopark'ına götürdü. Aracını almaya gelen Semih Yılmaz, fiyatı duyunca hayatının şokunu geçirdi. Merkeze yaklaşık uzaklığı 10 kilometre olan Susuzkınık Köyü'nden Yediemin Otopark'ına 8 bin lira fiyat isteyen kurtarıcıya, Semih Yılmaz isyan etti. Yetkililerin duruma el atmasını isteyen Semih Yılmaz, daha sonrasında indirim için S.B. ile telefonla görüştü. Telefonla yapılan görüşmede S.B., KDV dahil 7 bin liraya fiyatı düşürdü. Ayrıca telefonda yapılan görüşmede S.B., normal fiyatın 3 bin lira olduğunu bu fiyata KDV'nin eklendiğini ve polis ekiplerinin beklettiği gerekçesiyle fiyatı 8 bin liraya çıkarttığını ifade etti. Semih Yılmaz'ın, "Vicdanın rahat mı?" sorusuna ise kurtarıcı S.B., "Doğrudur" cevabını verdi.

"Biz mağduruz şu anda, aracımızı alamıyoruz"

Mağdur olduklarını ve aracını alamadıklarını belirten Semih Yılmaz, "Aracım 3 gün önce Susuzkınık köyü mevkiinde polisler tarafından çekildi. Kurtarıcı arkadaş Yediemin Otoparkı'na getirdi. Bizden 8 bin TL ücret talep edildi. Mağduruz, aracımızı alamıyoruz. Getirdiği mesafe yaklaşık 10-12 kilometre diye tahmin ediyoruz. Şoförler Odası'na da sorduk, 1.5-2 bin TL arasında olduğunu söylediler. Bolu halkı olarak bundan daha çok şikayette bulunan insanlarımız var" dedi.

"Bu parayı ödeyecek gücümüz de yok"

8 bin TL'ye Ankara ve İstanbul'a otomobillerin götürüldüğünü ifade eden Yılmaz, "Tahmin ediyorum ki Ankara, İstanbul gibi şehirlere bu paraya çoğu kurtarıcının gideceğine inanıyorum. Çünkü şoförler odasından da fiyatları aldık. Fiyatlar yaklaşık 1.5-2 bin lira arasındaymış. 8 bin lirayla karşılaştığımızda mağdur kaldık. Parayı ödemeden otomobili alamıyoruz. Bu parayı ödeyecek gücümüz de yok. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Bu arkadaş hakkında işlem yapılmasını istiyoruz. Bolu'da birkaç araştırma yaptık. Bu kişiden çok şikayetçi var. Fiyatı duyunca şok oldum. Biz 2 bin lira bekliyorduk. Hadi olsun 3 bin lira. 8 bin lirayla karşılaştığımızda şok olduk gerçekten" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Ekonomi, 3-sayfa, Genel, Hukuk, Olay, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Genel Oto Kurtarıcının Fiyatına Şok! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:17 Giden herkesin bugünlerde pişman olduğu Köfteci Yusuf’a gidip yemek yedi Giden herkesin bugünlerde pişman olduğu Köfteci Yusuf'a gidip yemek yedi
21:57 Bahçeli’nin en yakın kurmayı olan isimden ’Yeni bir çözüm süreci mi’ sorusuna dikkat çeken yanıt Bahçeli'nin en yakın kurmayı olan isimden 'Yeni bir çözüm süreci mi?' sorusuna dikkat çeken yanıt
21:09 Savcıya ’Mermiye kafa atacak adamları var’ tehdidi: Polis hepsini enseledi Savcıya 'Mermiye kafa atacak adamları var' tehdidi: Polis hepsini enseledi
20:25 Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı
17:37 Bu listeye bakmadan zeytinyağ, şeker ve çay almayın Bu listeye bakmadan zeytinyağ, şeker ve çay almayın
09:54 Ayrılığın eşiğinden dönen Wanda Nara ve Icardi’den aile pozu Ayrılığın eşiğinden dönen Wanda Nara ve Icardi'den aile pozu
09:51 Abdullah Avcı, Azerbaycan takımının başına geçiyor Abdullah Avcı, Azerbaycan takımının başına geçiyor
09:49 ABD’de altın madeninde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 12 kişi madende mahsur kaldı ABD'de altın madeninde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 12 kişi madende mahsur kaldı
09:37 Emeklilik sistemi değişiyor Detaylar netleşmeye başladı Emeklilik sistemi değişiyor! Detaylar netleşmeye başladı
09:36 Mahkemeye zincirle getirilen Diddy, dava boyunca etrafına bakıp sırıttı Mahkemeye zincirle getirilen Diddy, dava boyunca etrafına bakıp sırıttı
09:36 Eski FTX yöneticisi hapishane yolculuğunu sosyal medyada duyurdu Eski FTX yöneticisi hapishane yolculuğunu sosyal medyada duyurdu
09:29 Kan donduran olayların ardından Berk Oktay küfür yağdırdı: Sıkmazsam namerdim Kan donduran olayların ardından Berk Oktay küfür yağdırdı: Sıkmazsam namerdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 23:36:49. #1.12#
SON DAKİKA: Oto Kurtarıcının Fiyatına Şok! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.