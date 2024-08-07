'Paylaşımlı Yolculuk' Yönetmeliği İçin Toplanan 376 Bin İmza Teslim Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

'Paylaşımlı Yolculuk' Yönetmeliği İçin Toplanan 376 Bin İmza Teslim Edildi

Martı TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem, 'Paylaşımlı Yolculuk' Yönetmeliği için toplanan 376 bin imzayı İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne teslim etti. Oğuz Alper Öktem, toplanan imzaları teslim etmek üzere Martı TAG sürücüleri ile bir araya geldi.

07.08.2024 20:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'Paylaşımlı Yolculuk' Yönetmeliği için toplanan 376 bin imza Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne teslim edildi

İSTANBUL - Martı TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem, 'Paylaşımlı Yolculuk' Yönetmeliği için toplanan 376 bin imzayı İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne teslim etti.

'Paylaşımlı Yolculuk' Yönetmenliği için 376 bin imza toplandı. Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem toplanan imzaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne teslim etmek üzere Martı TAG sürücüleri ile bir araya geldi. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü önünde gerçekleşen buluşmada Oğuz Alper Öktem açıklamalarda bulundu.

"Devletimizin bunu görüp bizi tanıyıp bizi dinliyor olmasından çok mutluyuz"

Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, "Ulaştırma Koordinasyon Merkezi'ne Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği'nin gelmesiyle başlayan süreç çok olumlu şekilde devam ediyor. Yukarıda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürümüz sayın Ejder Bey ile görüştük; kendisi de bize destek olduğunu ve bu işi sevdiğini iletti, hepinize selam söyledi. Biz şu anda devletimizin bizim çağrılarımıza kulak vermesinden, bizi duymasından son derece mutluyuz. Süreç birkaç ay içerisinde yönetmeliğin yazılıp UKOME'ye gelip onaylanmasının ardından nihayete kavuşacak ve 200 bin TAG sürücümüz derin bir nefes alacak. Bugün 5 milyon İstanbullu Martı TAG'ı kullanıyor, seviyor ve memnun. 5 milyon İstanbullu için, 200 bin sürücü ve aileleri için biz sonuna kadar mücadele edeceğiz. 200 bin sürücümüz ortalama 3-8 kişilik ailelere bakıyor. Yani bugün Martı TAG'tan ekmek yiyen insan sayısı 650-700 bin. Sivas şehrinin nüfusundan daha kalabalık bir camia Martı TAG'tan ekmek yiyor. Devletimizin bunu görüp bizi tanıyıp bizi dinliyor olmasından çok mutluyuz, Allah devlet büyüklerimizden razı olsun" dedi.

"İnanılmaz bir talep var"

Martı TAG'a yoğun bir talep olduğunu söyleyen Öktem, "Şimdi bu dilekçeleri içeriye teslim edeceğiz. Ondan sonra araçlarımızın, direksiyonlarımızın başına dönüyoruz. İnanılmaz bir talep var sürücülerimiz burada olduğu için, bu bölgede özellikle acayip bir sürücü eksikliği var. O yüzde işimizin başına dönelim" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Oğuz Alper Öktem, İstanbul, Genel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel 'Paylaşımlı Yolculuk' Yönetmeliği İçin Toplanan 376 Bin İmza Teslim Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
19:13 Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken “Siri“ sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken "Siri" sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin
18:28 Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye’de erişime engellendi Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi
16:07 Aydın, Muğla ve Balıkesir’de orman yangını Alevler yerleşim yerlerine ulaştı Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
10:09 İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu
10:09 Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü
10:03 Mehmet Şimşek’ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum Mehmet Şimşek'ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum
09:23 Beyaz Saray’ı çıldırtan telefon İsrail, Haniye’yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş Beyaz Saray'ı çıldırtan telefon! İsrail, Haniye'yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş
09:02 Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu
08:30 Canlı yayında telefonundaki WhatsApp’ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti Canlı yayında telefonundaki WhatsApp'ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti
08:02 Kızı Zehra’dan bile küçük Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi Kızı Zehra'dan bile küçük! Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 21:04:53. #1.13#
SON DAKİKA: 'Paylaşımlı Yolculuk' Yönetmeliği İçin Toplanan 376 Bin İmza Teslim Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement