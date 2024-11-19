Pendik\'te cinayet: Güllü Özcan toprağa verildi

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Pendik'te sevgilisi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

İSTANBUL - Pendik'te sevgilisi tarafından silahla vurularak öldürülen Güllü Özcan son yolculuğuna uğurlandı.

Pendik'te geçtiğimiz gün, Binali Karaisimli şahıs, okul servisinin içerisinde tartıştığı sevgilisi Güllü Özcan'ısilahla başından vurarak öldürmüş, ardından aynı silahla kendi kafasına sıkarak intihar etmişti. Güllü Özcan için Pendik Şeyhli Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, kadının ailesi, akrabaları ve yakınları katıldı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Özcan, Yeni Şeyhli Mezarlığı'na defnedildi.