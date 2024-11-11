Piraye Erdoğan İmza Gününde Coşkuya Doydu - Son Dakika
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Piraye Erdoğan İmza Gününde Coşkuya Doydu

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Piraye Erdoğan, Can Borcu kitabının imza gününde uzun kuyruklarla karşılandı, okuyucularla buluştu.

11.11.2024 10:17
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Piraye Erdoğan imza gününde sevenleriyle buluştu

Can Borcu kitabının imza gününde uzun kuyruk oluştu

İSTANBUL - Yazar Piraye Erdoğan Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda ikinci kitabı Can Borcu ile okurlarıyla buluştu. Kitap imzalatmaya gelen vatandaşlar fuar alanında uzun kuyruklar oluşturdu. Piraye Erdoğan, "3 sendir yazıyorum bu kitabı. Şuan imzalarken kendim bile hala inanmaya çalışıyorum. Müthiş bir his çok mutluyum" dedi.

Yazar Piraye Erdoğan Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda ikinci kitabı Can Borcu ile okurlarıyla buluştu. Kitap imzalatmaya gelen vatandaşlar fuar alanında uzun kuyruklar oluşturdu. Sevenlerinin ilgisiyle karşılaşan Piraye Erdoğan kitap imzalatmaya gelenlerle sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Piraye Erdoğan, 2019 yılında çıkardığı Seyir isimli kitabıyla geniş okur kitlesine ulaştı. Geçtiğimiz ay çıkardığı Can Borcu isimli ikinci kitabı da çok okunanlar arasında yerini aldı. Her kitapseverin kendinden bir şeyler bulacağı romanlarıyla insanlara ufuk açıcı bir değişim vadediyor.

"Müthiş bir his çok mutluyum"

Kitabı 3 senedir yazdığını ve imzalarken çok heyecanlandığını ifade eden Piraye Erdoğan, "Çok heyecanlıyım. 3 sendir yazıyorum bu kitabı. Şuan imzalarken kendim bile hala inanmaya çalışıyorum. Müthiş bir his çok mutluyum. Şuana kadar ki geri dönüşler çok çok iyi. O yüzden çok şükür diyorum. 3, 7 yaş arası yaşadığımız bu zihne düşme ve onun sonucu ortaya çıkan sahte kimlikten sıyrılıp kendi gerçeğimize yürümeye başlamıştık biz ilk kitapla. Şimdi orada devam ediyoruz. Çünkü o kendi gerçeğimize yürümenin bizi getirdiği bir gerçek kimliğimiz var. Bizim miracı yaşaya bilmemiz ancak yaradılışımızın özelliklerini ortaya koyarak. Bunu yine kendi kurguladığım kahramanlar dünyasında anlatıyorum. Kendimizi gerçek kılmak, kendimizi gerçekleştirmek o sahte kimlikten kurtulup kendimizi gerçekleştirmek üzerine bu kitap" diye konuştu.

"Kendi küçükken inandığımız hikayeler üzerinden hayatlarımızı heba ediyoruz"

Okurlarına seslenen Piraye Erdoğan, "Okurlarıma her zaman şunu söylemek istiyorum; size verilmiş olan emanete sahip çıkın. Hayatlarımızı heba ediyoruz. Kendi küçükken inandığımız hikayeler üzerinden hayatlarımızı heba ediyoruz. Lütfen var oluşunuzun sorumluluğuna sahip çıkın. Kendi gerçeğinize gelin. Kendinize dönün. Ben bir insanın nerden nereye ve daha nerelere varabileceğini kendi yaşamımda gördüm. Hani hep derler ya 'vaktinizi boşa harcamayın burada' hakikaten çok doğruymuş. Vaktimizi boşa harcamayalım" dedi.

"Bu kitabını büyük bir heyecanla bekliyordum"

Heyecanlı olduğunu belirten Melike Çağlarım, "Piraye hanım benim hayatımda önemli bir değişime nokta attı. Bu kitabını büyük bir heyecanla bekliyordum. Onu göreceğim için çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Benim için çok önemli" diye konuştu.

Berna Öztürk ise, "Piraye hanımı çok seviyorum. kitabını severek okudum. Şimdi Can Borcu'nu okumayı bekliyorum. Kendisiyle göz göze gelmeye çok ihtiyacım var. Merakla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, İstanbul, Edebiyat, Kültür, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Piraye Erdoğan İmza Gününde Coşkuya Doydu - Son Dakika

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