Polis Memurundan Gıda Yardımı - Son Dakika
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Polis Memurundan Gıda Yardımı

Ankara'da görevli polis memuru, Ramazan öncesi Şırnak'ta 50 aileye gıda kolisi dağıttı.

14.02.2025 20:44
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Polis memuru Şırnak'ta 50 aileye gıda yardımında bulundu

ŞIRNAK - Ankara'da görevli polis memuru, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ihtiyaç sahibi 50 aileye içinde gıda malzemeleri olan koliler gönderdi.

Ankara'da görev yapan polis memuru Mustafa Şahin, Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteğinde bulundu. Şahin'in başlattığı yardım çalışmalarıyla Beytüşşebap ilçesinde 50, Elazığ, İstanbul, Van, Batman, Siirt ve Hakkari'de olmak üzere toplam 300 koli gıda yardımında bulundu.

Mustafa Şahin, birçok ilde toplamda 300 aileye yardım ettiğini söyledi. Gönüllülerle beraber gıda kolilerini dağıttıklarını belirten Şahin, "Ramazan ayında önce çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah Ramazan ayında da devam edecektir" dedi.

Faruk Temel, kendilerine gıda kolisi gönderen polis memuru Mustafa Şahin'e çok teşekkür ettiğini söyledi.

Kaynak: İHA

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