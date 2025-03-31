Polisten 150 Köy Çocuğuna Bayram Harçlığı - Son Dakika
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Polisten 150 Köy Çocuğuna Bayram Harçlığı

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Polis memuru Mustafa Şahin, 150 köy çocuğuna bayram harçlığı göndererek yüzlerini güldürdü.

31.03.2025 16:41
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Polis memurundan 150 köy çocuğuna bayram harçlığı

MUŞ - Ankara'da görev yapan polis memuru Mustafa Şahin, 150 köy çocuğuna bayram harçlığı gönderdi.

Ankara'da faaliyet gösteren "İyilik Ailesi Platformu'nun kurucusu, polis memuru Mustafa Şahin, Ramazan Bayramı dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Şahin, 150 köy çocuğuna bayram harçlığı göndererek onların yüzünü güldürdü. Özellikle kırsal kesimdeki çocuklara gönderilen harçlıklar, platformun gönüllü üyeleri tarafından dağıtıldı. Şahin'in öncülük ettiği platform, toplumda büyük takdir toplarken, köy çocukları ve aileleri bu anlamlı destek için teşekkürlerini iletti. Yardım faaliyetleriyle tanınan Mustafa Şahin, dayanışma ve paylaşmanın önemine dikkat çekerek, "Çocuklarımızın bayramı daha mutlu geçirmesi için küçük bir katkı sunmak istedik. Onların sevinci, bizim en büyük mutluluğumuz" dedi.

Harçlığını alan çocuklardan Taha Demir, "Bayram harçlığımızı aldık. Allah senden razı olsun Mustafa abi bizleri çok mutlu ettin" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Polisten 150 Köy Çocuğuna Bayram Harçlığı - Son Dakika

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