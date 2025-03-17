Ramazan'a Özel Hafif Tatlılar

Şeflerden Ramazana özel 'şeker ilavesiz hurmalı muhallebi' tarifi

Şeflerden Ramazana özel hurmalı muhallebi ve çikolatalı güllaç tarifi

Şef, Ramazana özel soğuk baklava tarzında 'çikolatalı güllaç' yaptı

İSTANBUL - Ramazan ayında şerbetli ve ağır tatlılar yerine hafif alternatifler arayanlar için sütlü tatlıların ideal bir seçenek olduğunu belirten Şef Semanur Önal, yapılan tatlılarda şeker kullanmak istemeyenler için hurmalı muhallebi tarifi paylaştı. Şef Didar Başgöze ise son dönemde sosyal medyada popüler olan soğuk baklava tarzında hazırlanan çikolatalı güllacın yapılışını anlattı.

"Ramazan ayında sütlü tatlılar bizim için daha hafiftir" diyen İstanbul Gelişim Üniversitesi Pastacılık ve Ekmekçilik Program Başkanı Semanur Önal, "Bunun yanında alternatif olarak yapılan tahinli tarifler de içimizi ısıtacak, sağlıklı olacaktır. Dondurmalı helva gibi hafif bir tatlı da oruç tutarken tercih edilebilir. Şeker tüketmek istemeyen kişiler, alternatif olarak iftar sofralarına özel hurmalı muhallebi yapabilir" önerisinde bulundu.

Hurmalı muhallebi tarifi

Önal, 6 kişilik hurmalı muhallebinin yapılışını şöyle anlattı:

"Çekirdeği çıkarılan 35 jumbo boy hurmayı, 20 dakika sıcak suda bekletiyoruz. 1 litre sütü tenceremize alıyoruz. İçine tepeleme 1 yemek kaşığı nişasta ekliyoruz, çırpıyoruz. Hurmalarımızı süzerek sütün içine ekliyoruz. Bu şekilde kısık ateşte hurmalarımızı biraz daha yumuşatıyoruz. Ilıdıktan sonra tencereyi ocaktan alıp hurmaları mikser ile eziyoruz. Tenceremizi tekrar ocağa alıyoruz. Göz göz kıvama gelene dek muhallebimizi pişiriyoruz. Muhallebi pişince içine öğütülmüş ceviz ve tarçın ekliyoruz. Tarçını pişirdikten sonra eklemek önemli, aksi takdirde acı tat bırakabilir. Ardından muhallebinizi kaselerle dilediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz."

"Güllaç yapraklarındaki parlak yüzeyi üst tarafa yerleştirin"

İstanbul Gelişim Üniversitesi Gastronomi Bölümü Mutfak Şefi Didar Başgöze ise güllaç yapımını anlatırken, "Güllaç, Osmanlı mutfağından çıkıp halk mutfağına yerleşen bir tatlıdır. Güllaç yaparken önce 1 litre 250 mililitre süt, 1 buçuk su bardağı toz şeker ve 1 yemek kaşığı kakaoyu karıştırılarak ısıtıyoruz. Karışım, 45 dereceye geldiğinde ocaktan alıyor ve içine damla çikolata ekliyoruz. Çikolatalar eridikten sonra, bu karışımı ılık bir şekilde güllaç yapraklarının üzerine döküyoruz. Süt ne çok sıcak ne de soğuk olmalı, çünkü sıcak süt yaprakları hamurlaştırabilir. Ardından birkaç güllaç yaprağını yerleştirip, aralarına ceviz kırığı ve Antep fıstığı serpiyoruz. Üzerine tekrar sütle ıslattığınız güllaç yapraklarını ekliyoruz. Bu işlemi birkaç kat yaparak, son olarak tatlıyı bir saat dinlenmesi için dolaba bırakıyoruz. Güllaç yapraklarını dizerken, parlak kısmın üstte olduğundan emin olun. Bu, sütü daha iyi çekmelerini sağlar" dedi.