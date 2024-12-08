Rize'de Netanyahu'ya Duygusal Protesto - Son Dakika
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Rize'de Netanyahu'ya Duygusal Protesto

Rize'de Dr. Kemal Sağlam, Netanyahu'yu kum torbasıyla boks yaparak protesto etti.

08.12.2024 22:15
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Netanyahu Rize'de nakavt oldu

Rize'de ilginç İsrail protestosu

RİZE - Rize'de gerçekleşen İsrail protestosunda Görsel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi üzerinde Netanyahu'nun fotoğrafları ile İsrail bayrağının yer aldığı kum torbası ile boks maçı yaptı.

Artvin Çoruh Üniversitesi Sanat Tasarımı Görsel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Kemal Sağlam, Rize'de farklı bir protestoya imza attı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen protestoda Sağlam, daha öncesinde hazırladığı ve üzerinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun fotoğrafları ile İsrail bayrağının yer aldığı kum torbası ile boks performansı gerçekleştirdi. Boks maçıymış gibi hakemin de yer aldığı protestoda, Netanyahu'nun fotoğraflarının yer aldığı boks torbası ve Kemal Sağlam'ın performans gösterdiği alan ring gibi güvenlik şeridi ile kare haline getirildi. Vatandaşlar ise güvenlik şeridinden oluşan ringin dışından Sağlam'ın performansını izleyerek 'Katil İsrail, Katil Netanyahu' gibi sloganlar atarak tekbir getirdi. Bazı çocukların ringe atlayarak boks torbasına vurduğu anlar ilginç görüntülere sahne oldu. Performansın sonunda hakem bir eline 'Cehenneme getirilen odun' anlamına gelen kütüğü aldı ve diğer eliyle Sağlam'ın elini tutarak havaya katıldı. Performansın ardından ise vatandaşlar kum torbasını yumruklamaya, tekmelemeye başladı.

Gazze'de katledilen sivillerin sessini dünyaya duyurmak adına böyle bir performans sergilediğini ifade eden Dr. Sağlam "Buradaki amacım Gazze'deki katliamlara bir ses olsun diye sanatsal bir performans gösterdik. Bu sanatsal performansımda Netanyahu boks yumruklarıyla dövdüm. Bende eski bir boksör olarak Netanyahu'yu nakavt ettim. Gazze'deki kardeşlerimle birlikte olup oradaki bebeklerle ve annelerle onlarla duygudaşlık yapmaya çalıştım. Onların sesini bir nebzede olsa Dünyaya duyurmaya çalıştım. Ben Rize'yi seviyorum Rize'de beni seviyor. Rize Gazze'yi seviyor, Gazze'de Rize'yi seviyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Rize'de Netanyahu'ya Duygusal Protesto - Son Dakika

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