Sahte Emlakçılara Son

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Doğrulanmış İlan Sistemi ile sahte emlakçılar devre dışı kalacak, fiyat spekülasyonları önlenecek.

17.09.2024 19:58
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Sahte emlakçılara 'Doğrulanmış İlan Sistemi'

Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy: "Yeni sistem spekülasyonların önüne geçileceğini düşünüyoruz"

KAYSERİ - Ticaret Bakanlığı tarafından uygulamaya alınan ve resmi olarak 1 Ocak 2025 tarihinde hayata geçirilecek olan Doğrulanmış İlan Sistemi hakkında bilgiler veren Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy, "Yeni sistemin fiyat spekülasyonlarının önüne geçeceğini düşünüyoruz" dedi.

Sistem ile yetkisi olmayan emlakçıların artık ilan giremeyeceklerini söyleyen Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy, "5 Haziran 2018 tarihi itibariyle Taşınmaz Ticareti Yönetmeliğimiz hayata geçti. Burada bazı değişiklikler, revizeler oldu. 15 Eylül 2024 tarihi itibariyle de Elektronik İlan Doğrulama Sistemi hayata geçmiş durumda. Tam anlamıyla 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren hayata geçecek. Burada yapılmak istenen sistem şöyle; vatandaş artık birinci derece akrabaları ve kendisi ile Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi olan emlak ofisine yetki verebilecek e-devlet üzerinden. Ancak bunlar ilana girebilecek. Bununla da şöyle yapılmak isteniyor; alıcı vatandaşların ve yetki belgeli emlak firmalarının mağduriyetinin önüne geçilmek isteniyor. Her önüne gelen kafasına göre ilana giremeyecek. Eş, dost, ahbap ilişkisi olmayacak, sadece yetki belgeli emlak ofisleri ilana girebilecek. Vatandaş da kendi mülkünü kendisi satabilecek. Burada bizim rahatsız olduğumuz bir konu da vatandaşlar yetki verirken birden fazla emlak ofisine veriyorlar. Biz bu rahatsızlığımızı geçen ay içerisinde Ticaret Bakanlığı toplantısında dile getirdik. Tek yetkili olmasını istedik. Çünkü çoklu yetkili olan bir durumda gerekli görevleri emlakçıların yerine getiremeyeceğini ifade ettik" dedi.

Atasoy, yeni sistemin fiyat spekülasyonlarının da önüne geçeceğini söyleyerek, "Bunun için de çalışmalar devam ediyor, bizler takipçisi olacağız. Fakat şu an itibariyle geçmişten beri bizim uğraştığımız bir sistemdi ve biz bundan memnunuz. Eksiklileri var tabi zamanla bunlar da giderilecek. Revizyona uğrayan durumlar oldu tabi yönetmelikle ilgili. İyi bir uygulama. Vatandaş mağduriyetinin de giderileceğini düşünüyoruz, bizlerin mağduriyetinin giderileceğini düşünüyoruz. Fiyat spekülasyonlarının önüne geçeceğimizi düşünüyoruz. Örneğin 2 milyonluk bir dairenin fiyatını kaçak diye tabir ettiğimiz emlak ofisleri 2.5-3 milyon TL'den giriyordu ya da vatandaşlar giriyordu. Bunların da önüne geçilmiş olacak ve vatandaş da bu işlerle ilgili e-devlet üzerinden onay verecek. Onay vermeden de zaten ilana girilemeyecek. İyi bir uygulama, hayata yeni geçti. Bizler de hep beraber bekleyip göreceğiz. İnşallah hayırlısı olur. Artık dediğimiz gibi kendisini emlakçı diye tabir eden kişiler, ilan giremeyecekler çünkü zaten öyle bir yetkileri de yok. Bizler de ilana girerken yetki numaralarımızla birlikte ilana gireceğiz. Sektör açısından ve vatandaşlarımız açısından önemli bir gelişme. Memnuniyetle karşılıyoruz. İlerleyen zamanda daha da iyi sonuçlar alacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Teknoloji, Ekonomi, Kayseri, Hukuk, Genel, Emlak, Son Dakika

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