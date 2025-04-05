Sakarya Otoyolu'nda Akıcı Yoğunluk

Tatilciler yola çıktı, otoyol Sakarya geçişinde akıcı yoğunluk oluştu

SAKARYA - Ramazan Bayramı tatilinin bitmesine kısa bir süre kala yollara çıkan vatandaşlar Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde her iki istikamette de akıcı yoğunluk oluşturdu.

Ramazan Bayramı tatili sebebiyle memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşların dönüş yolculuğu devam ediyor. Birçok sürücü bayramın bitmesi ile birlikte yola çıkmıştı. 9 günlük tatilin bitmesine kısa bir süre kala yola çıkmaya başlayan diğer sürücüler ise Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde her iki istikamette de akıcı yoğunluk oluşturdu. Sapanca ve Arifiye kesiminde akıcı bir şekilde ilerleyen trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, trafik ekipleri de belirli noktalarda kontrollerini sürdürüyor.