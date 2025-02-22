Sarayburnu Fatihleri Soğukta Denize Girdi - Son Dakika
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Genel

Sarayburnu Fatihleri Soğukta Denize Girdi

İstanbul'un Sarayburnu'ndaki grup, dondurucu soğuğa rağmen denize girip şarkılar söyledi.

22.02.2025 16:56
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Sarayburnu Fatihleri karlı havaya aldırış etmedi: Buz gibi denizde yüzdü

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te yaz kış demeden denize giren "Sarayburnu Fatihleri"dondurucu soğuğa aldırmadan denize girdi. Denizden çıkan Sarayburnu Fatihleri, hep bir ağızdan şarkılar söyleyerek eğlendi.

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Sarayburnu'nda soğuk ve sıcak demeden denize giren ve 'Sarayburnu Fatihleri' olarak bilinen grup, dondurucu soğuğa aldırmadan denize girdi. Unutulmaz bir anı daha yaşayan 'Sarayburnu Fatihleri', İstanbul'da etkisini sürdüren soğuk havada geleneğini sürdürdü. Buz gibi suda yüzen vatandaşlar, denizden çıktıktan sonra hep bir ağızdan şarkılar söyledi.

"Buna yazın başlayacak, kışa doğru devam ettirecek"

Grup Sözcüsü Yüksel Sönmez, "Biz Sarayburnu Fatihleri olarak her sene bu etkinliği yapıyoruz. Karda suya giriyoruz ama alışık olmayan bunu denemesin çünkü hipotermiye girer. Buna yazın başlayacak kışa doğru devam ettirecek. 12 ay suya girerse bu işi yapabilir. Bugün 22 Şubat, günlerden cumartesi kar, kış demeden denize giriyoruz, deniz şifadır, soğuk şifadır. Herkesi buraya davet ediyoruz" dedi.

"Burada bulunan ilaç hiçbir yerde bulunmuyor"

Soğuk suyun şifa olduğunu söyleyen Zihni Ademoğlu, "Biz Sarayburnu Fatihleri olarak 365 gün buradayız. Bizim için spor sağlıktır, deniz şifadır, burada bulunan ilaç hiçbir yerde bulunmuyor. Herkese tavsiye etmiyoruz. Biz alışkın olduğumuz için biz girebiliyoruz" şeklinde konuştu.

"Alışkın olmayanlara tavsiye etmiyoruz"

Alışkın olmayan herkesin yüzmeyeceğini söyleyen Ramazan Değer, "Bu değerli insanlarla 365 gün denizdeyiz. Bir sloganımız var, alışkın olmayanlara tavsiye etmiyoruz. Burada bulunan ilaç eczanede bulunamaz. Herkese selam olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Sarayburnu Fatihleri Soğukta Denize Girdi - Son Dakika

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