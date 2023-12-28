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Sarıkamış Harekatı programı belli oldu

Sarıkamış Harekatı'nın 109. yıl dönümü anma etkinliklerinin programı açıklandı. Program, 5 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak ve 7 Ocak 2024 Pazar günü sona erecek. Etkinlikler arasında şehit ve gazi ailelerine yemek, Mevlid-i Şerif okuma, meşaleli yürüyüş, kayak gösterisi ve anma yürüyüşü gibi etkinlikler yer alacak.

Sarıkamış Harekatı programı belli oldu
28.12.2023 - 00:19,
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Sarıkamış Harekatı programı belli oldu

KARS - Sarıkamış Harekatı'nın 109. yıl dönümü anma etkinliklerinin programı belli oldu.

Sarıkamış Harekatı Şehitleri anma etkinlikleri, 5 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak. Programın ilk gününde saat 15.30'da şehit ve gazi aileleri onuruna yemek verilecek. Aynı gün, saat 18.30'da Kazım Karabekir Camii'nde Mevlid-i Şerif okutulacak. Mevlid-i Şerif programının ardından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda toplanacak olan katılımcılar, meşaleli yürüyüş gerçekleştirecek. Saat 20.30'da başlayacak meşaleli yürüyüş, Yukarı Sarıkamış Şehitliği'nde sona erecek.

Programın 2'inci günü olan 6 Ocak 2024 Cumartesi günü etkinlikler Sarıkamış Kayak Merkezi'ndeki Kardan Heykeller Sergisi açılışı ile devam edecek. Aynı gün saat 18.00'de yine Sarıkamış Kayak Merkezi'nde meşaleli kayak gösterisi yapılacak. Saat 18.30'da ise Sarıkamış Şehitleri Mapping 3D gösterisi yapılacak.

"Türkiye Sarıkamış Şehitleri için yürüyecek"

Sarıkamış Harekatı etkinliklerinin son günü olan 7 Ocak 2024 Pazar günü anma yürüyüşü gerçekleştirilecek. Sarıkamış Kızılçubuk toplanma alanında toplanacak katılımcılar, saat 10.00'da yürüyüşe geçecek ve yürüyüş Ay Yıldız Tören Alanı'nda son bulacak. Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile çelenk konulmasının ardından protokol konuşmaları gerçekleştirilecek. Sarıkamış Şehitleri Anma Programı, saat 12.30'da Türk Yıldızlar veya Çelik Kanatlar gösterileriyle son bulacak.

Kaynak: İHA
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