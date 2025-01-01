Sarp Sınır Kapısı'nda Yılbaşı Yoğunluğu - Son Dakika
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Sarp Sınır Kapısı'nda Yılbaşı Yoğunluğu

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Yılbaşı dönüşünde Sarp Sınır Kapısı'nda yaya geçişlerinde uzun kuyruklar ve bekleyişler yaşanıyor.

01.01.2025 18:53
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Sarp Sınır Kapısı'nda yılbaşı dönüş yoğunluğu

ARTVİN - Yılbaşı tatili dönüşünde Sarp Sınır Kapısı'nda, özellikle yaya geçişlerinde uzun kuyruklar ve saatler süren bekleyişler yaşanıyor.

Yeni yıla Gürcistan'da giren tatilciler, dönüş yolunda Sarp Sınır Kapısı'nın Gürcü tarafında yoğunluk oluşturdu. Gürcistan'ın popüler tatil bölgelerine akın eden binlerce kişinin aynı anda dönüşe geçmesi, sınır kapısındaki yoğunluğu daha da artırdı. Türkiye'ye giriş yapmak isteyen tatilciler, pasaport işlemleri için saatlerce beklemek zorunda kaldı. Yaya girişlerinde oluşan uzun kuyruklar, yeni yılın ilk gününde eziyete neden oldu.

Yoğunluk nedeniyle sırasının gelmesini bekleyen Ece Barak, "Müzisyeniz, iş amaçlı iki gün önce geldik, aynı zamanda tatil de yaptık. Şu an inanılmaz sıra var. Yaklaşık 1 saattir bekliyorum ve ancak 2-3 metre ilerleyebildik. Uçağı kaçırma riskimiz var, umarım yetişiriz" dedi.

Eğlence için Gürcistan'a giden Bilal Kavak ise, "Buraya eğlenmeye, gezmeye geldik ama şu an gördüğünüz gibi her yer çok kalabalık. İlerlemek neredeyse imkansız" diye konuştu.

Tatilini Batum'da geçiren Serhat Yazan da, yoğunluğun tatil dönüşünü zorlaştırdığını belirterek, "Yılbaşı tatili için Batum'a geldim. Tatil güzel ve keyifli geçti ama dönüşte sınırı geçmek biraz sıkıcı oldu. Yaklaşık 3 saattir sırada bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Sarp Sınır Kapısı'nda Yılbaşı Yoğunluğu - Son Dakika

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