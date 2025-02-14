Selçuk Bayraktar'dan İtalya Uçuşu

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Selçuk Bayraktar, ikinci pilot olarak kullandığı uçakla Piaggio fabrikasına indi

İSTANBUL - Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Baykar'ın satış ihalesini kazandığı İtalyan havacılık devi Piaggio Aerospace'in P180 uçağını kullandığı anları paylaştı.

Baykar Teknoloji, İtalyan havacılık devi Piaggio Aerospace'in P180 uçağı için düzenlediği satış ihalesini kazandı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, İtalya'daki uçuşta Piaggio P180'nin ikinci pilot koltuğunda yer aldı. Cenova Havalimanı'ndan kalkan uçakla Piaggio'nun fabrikasına geçen Bayraktar, Piaggio'nun bir pilotunun da yer aldığı uçuşta uçağı kumanda ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Bayraktar, "Cenova'daki Piaggio Aerospace'in pistine Piaggio P180 uçağıyla ilk inişimiz" ifadelere yer verdi.