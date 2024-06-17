Sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu meyve keyfi - Son Dakika
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Genel

Sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu meyve keyfi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde hayvanlar, 35 dereceyi bulan sıcaklarda buzlu meyve ve sebzelerle serinliyor.

17.06.2024 10:40
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Sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu meyve keyfi

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde hayvanlar, 35 dereceyi bulan sıcaklarda buzlu meyve ve sebzelerle serinliyor.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcak havalar vatandaşları bunalttığı gibi hayvanları da olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığın 35 dereceleri gördüğü, hissedilenin ise 40 dereceyi bulduğu bugünlerde Bursa Hayvanat Bahçesi'nde de hummalı bir çalışma var. Hayvanların sıcaktan etkilenmemesi için ellerinden geleni yapan çalışanlar, hayvanları buzlu meyve ve sebzelerle serinletmeye çalışıyor.

Hayvanat Bahçesi çalışanları, inek, eşek, deve, at gibi hayvanları hortumla serinletmeye çalışırken, bazı hayvanları ise çeşitli sebze ve meyvelerden oluşan buzlu karışımla serinletmeye çalıştı. Bakıcıları tarafından özenle hazırlanan kokteyller için bir biriyle yarışan maymunlar, sıcak havada serinlemenin keyfini çıkardı.

Hayvanat bahçesindeki diğer hayvanların bazıları sıcaktan korunmak için sürekli gölge alanları seçerken, beyaz gergedanların ise çamurlu su birikintisine girerek serinlemeye çalışması dikkat çekti.

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının bu hafta boyunca bu şekilde seyretmesi beklendiğini hatırlatırken, dikkatli olunması konusunda da uyardı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu meyve keyfi - Son Dakika

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