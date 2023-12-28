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Şırnak'ta Filistin'e destek devam ediyor

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Şehr-i Nuh Platformunca ve 38 STK desteğiyle kurulan Filistin İnsanlık Nöbeti Çadırı'ndaki destek 19. gününde de aralıksız devam ediyor. Çadırda, Filistin'de yaşananların fotoğraflarının yer aldığı ve günün 24 saatinde açık bulundurulan çadırda yapılan çalışmalarla Filistin'deki zulme dikkat çekilmeye çalışılıyor.

Şırnak\'ta Filistin\'e destek devam ediyor
28.12.2023 - 00:10,
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Şırnak'ta Filistin'e destek devam ediyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde Şehr-i Nuh Platformunca ve 38 STK desteğiyle 9 Aralık'ta kurulan Filistin İnsanlık Nöbeti Çadırı'ndaki destek devam ediyor.

Cizre'de Sanat Sokağı'nda STK'lar tarafından kurulan ve Filistin'de yaşananların fotoğraflarının yer aldığı çadırda, STK'ların direniş nöbeti 19'uncu gününde de aralıksız devam ediyor.

Günün 24 saatinde açık bulundurulan çadır ve yürütülen çalışmalar hakkında Şehri-Nuh Platformu adına açıklama yapan Mustafa Cabir Altıntaş, Filistin'de zulüm görenlerin acısını hissetmek için burada bir nebze olsa da yürekleri dağlayacak bir hamle yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Bu zulme dur diyecek bir adım atılması gerekmekte olduğunu belirten Altınbaş, "En yakın zamanda Kudüs'teki zulmü, Filistin'deki zulmü ve dünyada diğer topluluklarda zulüm gören kardeşlerimizin de zalimlerin elinden kurtaracak hamleyi bizlere nasip etsin" dedi.

Kaynak: İHA
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