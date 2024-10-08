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Şişli Belediyesi 'Temiz Şişli Hareketi'ni başlattı

İSTANBUL - Şişli Belediyesi, düzenlenen toplantı ile 'Temiz Şişli Hareketi'ni başlattı. Toplantıda konuşan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, 10 yıllık bir stratejiyi içeren eylem planını anlatırken, yeni araç filosunu tanıttı.

Şişli Belediyesi tarafından başlatılan "Temiz Şişli Hareketi" kampanyası kapsamında yapılan çalışmalar ve yeni araç filosu için tanıtım toplantısı düzenlendi. Şişli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde gerçekleşen programa Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan olmak üzere belediye meclis üyeleri, ilçe belediyesi temizlik işleri personeli ve basın mensupları katıldı. Temiz Şişli Hareketi kampanyasının tanıtım toplantısında konuşan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, "Kente yönelik temizlik işlerini, belediyenin mecburen yaptığı, rutine bağladığı bir iş olmaktan çıkarıyoruz. Bunun yerine, belediye ile yurttaş arasında yeni, dayanışmacı, sorumluluğa dayalı bir toplumsal sözleşme ve bu sözleşmeye dayalı bir seferberlik hali olarak tarif ettik. Adını da "Temiz Şişli Hareketi" koyduk. 20 yıldır giderek artan bir taşeronlaşma neticesinde, cumhuriyetin kadim kurumlarının adeta kolonları kesilmiştir. Biz belediye olarak hizmet verebildiğimiz; yurttaşın da hak ettiği hizmeti alabildiği, böylece hep birlikte özgüven kazandığımız, güçlendiğimiz bir Türkiye istiyoruz" diye konuştu.

"Temizlik bir halk sağlığı meselesidir"

Yeniden kamu hizmeti anlayışını yüceltmenin ilk adımı olarak belirledikleri 'Temiz Şişli Hareketi' ile ilgili Başkan Şahan, "Atık toplama operasyonunu tekrardan ele alarak altyapımızı güçlendirdik. Her gün en az bin 400 kilometrelik bir yol yaparak bu operasyonu tamamlıyoruz. Bu, belediyemizin temizlik işleri müdürlüğünde çalışan emekçi kardeşlerimizin tam 28 günde dünyayı bir tur dolaşacak kadar yol yapıyor olması demek. Bu rakam Şişli'de girilmedik sokak, cadde, bulvar bırakılmaması demek. 10 yıl içerisinde atık miktarını azaltıp, geri dönüşüm bilincini arttıracağız. Bu kentte yaşama başlayan bebekler, bu kentte okula giden çocuklar, bu kentte tüm ömrünü geçirmiş kıymetli büyüklerimiz var. Onların sağlığı tüm hanelerin sağlığıdır. Temizlik, bir halk sağlığı meselesidir. İstanbul Planlama Ajansı ile işbirliği kurarak 'Temiz Şişli Hareketi' eylem planını hazırladık" dedi.

"Şişli TİM ekibi 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verecek"

Şişli'de bir ilki gerçekleştirerek Şişli TİM ekibini kurduklarını söyleyen Şahan, "Daha hızlı bir yönetim anlayışını hedefleyerek ilçemizde bir ilki gerçekleştirdik. Şişli Tim ekibini kurduk. Bu ekip 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verecek. Şişli TİM ekibi arkadaşlarımızı burada da görebilirsiniz. Açık ve kapalı kamusal alanlarımızda günlük ve haftalık olmak üzere temizlik seferberliği başlattık. Kentimizdeki dar ve yokuşlu sokaklara erişimi artırmak amacıyla Gezen Konteyner adını verdiğimiz yenilikçi hizmet araçlarını filomuza ekledik. 5 bin yeni konteyner yatırımı yaptık" ifadelerini kullandı.

"Biz belediye olarak hizmetlerimizi kesintisiz şekilde sürdüreceğiz"

Şişli Belediyesi olarak İstanbul'da yaşayan her 5 kişiden 1'inin çöpünü temizlediklerini söyleyen Şahan, "Biz belediye olarak hizmetlerimizi kesintisiz şekilde sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızdan tek beklentimiz ve isteğimiz ise bu kentin temiz tutulması için hareket etmeleridir. Buradan duyurmak isterim ki birlikte yaşam kurallarına uymayan her kim olursa olsun belediye olarak 'Kabahatler Kanununu' esas alarak gerekli tespiti yapıp, ceza sistemini devreye sokacağız. Teşvik kapsamında Şişli'de 'Temiz İş Yeri' ve 'Temiz Esnaf" protokolleri yaparak, ödül ve destek mekanizmalarını yakın bir dönemde hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.

67 yeni çöp temizleme aracı hizmete alındı

Şişli Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne 67 yeni çöp temizleme aracı aldıklarını ve bu araçların 270 bin Şişlilinin olduğunu kaydeden Şahan, "Temiz Şişli Hareketi kapsamında yaptığımız yatırımlar ile vatandaşlarımızın konteynerlere erişilebilirliğini yüzde 41'den yüzde 80'e çıkardık. Amacımız tüm süreci tamamladığımızda yüzde 100 verimlilikle çalışmak olacak. Atık yönetimi konusunda performans izleme ve sistem optimizasyonu çalışmalarını tamamlayacak bir dijital harita yazılımı geliştirmek için harekete geçtik. Vatandaşlarımızı sürece dahil edecek ve denetim mekanizmasının bir parçası yapacağız. 'Sokak Temiz' adlı yazılımımızla, çöp kamyonlarının rotalarını yüzde 100 verimlilikle çalıştıracağız. Bu yatırımlar kamusal bir anlayışla kurumların çöküşüne inat, yeniden yapılanmanın bir ispatıdır" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Başkan Şahan, temizlik personeliyle toplu fotoğraf çektirirken; temizlik ekipleri daha sonra yeni hizmete alınan araçlarla görev yerlerine hareket etti.

Temizlik araç filosu yenilendi

Temiz Şişli Hareketi doğrultusunda, daha hızlı ve etkili çözüm sunmak için harekete geçen Şişli Belediyesi, 5 bin yeni çöp konteyneri alarak konteyner sayısını 3 katına çıkardı. Bunun yanı sıra öz kaynaklarıyla, temizlik filosuna da 67 yeni çöp aracı kazandırdı. Bu kapsamda 35 çöp kamyonu, 11 arazöz, 4 süpürge aracı, 1 hidrostatik süpürge, 8 çöp taksi, 4 çift kabin kamyonet ve 4 damperli kamyon satın alındı.