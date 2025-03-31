Taksim'de Bayram Yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Taksim'de Bayram Yoğunluğu

Geniş Video İzle

Ramazan Bayramı'nda yerli ve yabancı turistler Taksim ve İstiklal Caddesi'ni doldurdu.

31.03.2025 19:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Taksim ve İstiklal Caddesi'nde bayram yoğunluğu

Yerli ve yabancı turistler İstiklal Caddesi'ne akın etti

İSTANBUL - Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde yerli ve yabancı turistler, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne akın etti.

Ramazan Bayramı'nı İstanbul'da geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne akın etti. Bayram tatilinde şehir dışına çıkmayan vatandaşların da gelmesiyle caddede adeta insan seli oluştu. Vatandaşlar cadde boyunca gezerek, özellikle nostaljik tramvay önünde bol bol fotoğraf çektirdi. Turistler gezerek bayramın keyfini çıkarırken, yaşanan yoğunluk kameraya yansıdı.

"İstanbul'u çok sevdik"

Rusya'dan Taksim'e gezmeye gelen Eldeniz Sefarov, "Rusya'dan gezmeye geldik. Azerbaycanlıyım. Burası çok güzel. Mescitleri geziyoruz. Her şey çok iyi. İstanbul'a daha önce gelmedim. Arkadaşım burada yaşıyor. İstanbul'u çok sevdik. Türkiye'yi nasıl sevmeyeyim" dedi.

"Taksim'e ilk defa geldik"

Bursa'dan gezmeye geldiğini söyleyen Selda Özer, "Gezmeye geldik. İlk defa geliyoruz. Bursa'dan geliyoruz. Orası da çok kalabalık, burası da. Aile ziyaretine gelmişken gezelim dedik" diye konuştu.

"Çok kalabalık"

Taksim'e arkadaşlarıyla buluşmak için geldiğini söyleyen Ahmet Eras, "Bayramın ikinci günü izinliyim. Buraya geldim. Arkadaşlarımla kahve içeceğiz. Hem metrolar hem Taksim Meydanı çok kalabalık. Çok yoğundu, zor gelebildim. Cihangir tarafına gideceğiz. Burası çok yoğun. Bu kadar beklemiyordum. Biraz daha sakin tarafa gideceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

İstiklal Caddesi, Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, İstanbul, Taksim, Turizm, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Taksim'de Bayram Yoğunluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü Sanatçı Volkan Konak hayatını kaybetti İşte son anları Ünlü Sanatçı Volkan Konak hayatını kaybetti! İşte son anları
Volkan Konak’a sahnede 40 dakika boyunca kalp masajı yapılmış Volkan Konak'a sahnede 40 dakika boyunca kalp masajı yapılmış
Çanakkale’de korkunç kaza 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Çanakkale'de korkunç kaza! 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Derbiden sonra herşey değişti İşte Süper Lig’de şampiyonluk oranları Derbiden sonra herşey değişti! İşte Süper Lig'de şampiyonluk oranları
Volkan Konak’ın vasiyeti ortaya çıktı Volkan Konak'ın vasiyeti ortaya çıktı
Türkiye’nin tekstil devi konkordato ilan etti Türkiye'nin tekstil devi konkordato ilan etti
Volkan Konak’ın ölüm haberini alan Sibel Can ağlayarak hastaneye koştu Volkan Konak'ın ölüm haberini alan Sibel Can ağlayarak hastaneye koştu
İsmail Kartal, rakip takım teknik direktörünün elini sıkmadı İsmail Kartal, rakip takım teknik direktörünün elini sıkmadı
Komedyen Gökhan Ünver Twitter hesabını kapattı Komedyen Gökhan Ünver Twitter hesabını kapattı
Özgür Özel’in “kayyum“ iddiasına Adil Karaismailoğlu’ndan yanıt Özgür Özel'in "kayyum" iddiasına Adil Karaismailoğlu'ndan yanıt
PKK elebaşı Abdullah Öcalan ailesi ile İmralı’da görüştü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ailesi ile İmralı'da görüştü

19:11 Komedyen Gökhan Ünver Twitter hesabını kapattı Komedyen Gökhan Ünver Twitter hesabını kapattı
18:14 Özgür Özel’in “kayyum“ iddiasına Adil Karaismailoğlu’ndan yanıt Özgür Özel'in "kayyum" iddiasına Adil Karaismailoğlu'ndan yanıt
17:56 PKK elebaşı Abdullah Öcalan ailesi ile İmralı’da görüştü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ailesi ile İmralı'da görüştü
16:20 Tekel bayisinde emekli polisi öldüresiye darbettiler: 15 gözaltı Tekel bayisinde emekli polisi öldüresiye darbettiler: 15 gözaltı
14:07 Trump Putin’i ateşkese zorluyor: Kabul etmezse, Rus petrolü alan ülkelere yüzde 50 vergi uygularım Trump Putin'i ateşkese zorluyor: Kabul etmezse, Rus petrolü alan ülkelere yüzde 50 vergi uygularım
09:15 Volkan Konak’ın ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu Volkan Konak'ın ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu!
08:40 Volkan Konak’ın eşi hastane önünde fenalaştı Volkan Konak'ın eşi hastane önünde fenalaştı
08:30 İsmail Kartal, rakip takım teknik direktörünün elini sıkmadı İsmail Kartal, rakip takım teknik direktörünün elini sıkmadı
08:12 Volkan Konak’ın ölüm haberini alan Sibel Can ağlayarak hastaneye koştu Volkan Konak'ın ölüm haberini alan Sibel Can ağlayarak hastaneye koştu
08:01 Türkiye’nin tekstil devi konkordato ilan etti Türkiye'nin tekstil devi konkordato ilan etti
07:40 Volkan Konak’ın vasiyeti ortaya çıktı Volkan Konak'ın vasiyeti ortaya çıktı
07:32 Derbiden sonra herşey değişti İşte Süper Lig’de şampiyonluk oranları Derbiden sonra herşey değişti! İşte Süper Lig'de şampiyonluk oranları
03:59 Çanakkale’de korkunç kaza 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Çanakkale'de korkunç kaza! 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
02:49 Volkan Konak’a sahnede 40 dakika boyunca kalp masajı yapılmış Volkan Konak'a sahnede 40 dakika boyunca kalp masajı yapılmış
01:32 Ünlü Sanatçı Volkan Konak hayatını kaybetti İşte son anları Ünlü Sanatçı Volkan Konak hayatını kaybetti! İşte son anları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2025 20:42:39. #7.13#
SON DAKİKA: Taksim'de Bayram Yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement