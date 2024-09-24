Taksim'de Motosikletlere Ceza

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Taksim'de yaya yolunu işgal eden motosiklet sürücülerine ceza yağdı

İSTANBUL - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri tarafından Taksim Meydanı'nda yaya yolu üzerinde motosikletle seyreden sürücülere yönelik denetim yapıldı. Denetimde 10 motosiklet sürücüsüne kişi başı bin 506 liradan toplamda 15 bin 60 lira ceza yazıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri tarafından Taksim Meydanı'nda yaya yolu üzerinde yolculuk yapan motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde motorize ekipler meydanda ring atarak yaya yoluna giriş yapan motor sürücülerini tespit etmeye çalıştı. Yaya yoluna giriş yaptığı tespit edilen 10 motosiklet sürücüsü durdurularak uyarıların yapılması ve ceza işlemleri için sabit bekleyen ekiplerin bulunduğu noktaya getirildi.

Sürücülere toplam 15 bin 60 lira para cezası kesildi

Gerçekleştirilen denetimde, 10 motosiklet sürücüsüne kişi başı bin 506'şar liradan toplamda 15 bin 60 lira para cezası kesildi. Para cezası kesilen sürücüler yapılan işlemler sonrası motorları ile denetim noktasından ayrıldı.