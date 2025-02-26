Türkiye-Macar Diplomatik İlişkileri Kitabı Tanıtıldı

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Türk-Macar Diplomatik Arşiv Belgelerinde Türkiye- Macaristan Siyasi İlişkileri kitabı tanıtıldı

ANKARA - "Türk ve Macar Diplomatik Arşiv Belgelerinde Türkiye-Macaristan Siyasi İlişkileri (1922-1933)" kitabının tanıtım gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığı ile Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde, Dışişleri Bakanlığının Arşiv Binasında "Türk ve Macar Diplomatik Arşiv Belgelerinde Türkiye-Macaristan Siyasi İlişkileri (1922-1933)" isimli kitabın tanıtımı gerçekleştirildi. Tanıtıma Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve çok sayıda diplomat katıldı.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, "Ülkemiz açısından Macaristan'la ilişkiler hem Osmanlı hem milli mücadele hem de erken Cumhuriyet dönemlerinde ayrı bir önem taşımıştır. Bu çerçevede, Budapeşte'deki büyükelçiliğimiz ile Ankara'daki Macar Büyükelçiliği, iki ülkeden ilgili kurum ve kuruluşların desteğiyle birbirinden güzel etkinliklerin düzenlenmesinde önemli rol oynadılar. Türkiye olarak Macaristan'ın 14 şehrinde 130'dan fazla etkinlik tertipledik ve 1 milyonu aşkın kişiye ulaştık. Macaristan'ın ülkemizde düzenlediği etkinliklerle beraber, '100'üncü yılda 100'er etkinlik' hedefiyle çıktığımız bu yolda toplamda 300'den fazla etkinliği hayata geçirmeyi başardık" ifadelerini kullandı.

Tanıtımı yapılan kitabın ortak çabalar ile ortaya çıktığını belirten Yılmaz, "Diplomatik Arşiv Genel Müdürlüğümüz büyükelçilik arşivini tasnif ederken ilk kez gün yüzüne çıkartılan belgelerle bu kitap çalışmasına destek sağladı. Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında hazırlanan kitabın ayırt edici bir özelliği yüzyıllara sari ilişkilerin 10 yıllık kısa ve bir o kadar da önemli bir kesitini doğrudan birincil kaynaklar yoluyla yani resmi diplomatik arşiviyle ele almasıdır" şeklinde konuştu.

Türk-Macar Dostluk Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Emre Saral ile Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Kövecsi Olah da kitabın yazım sürecine ilişkin konuşma yaptı.