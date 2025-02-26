Türkiye-Macar Diplomatik İlişkileri Kitabı Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Türkiye-Macar Diplomatik İlişkileri Kitabı Tanıtıldı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Macaristan siyasi ilişkilerini ele alan kitabı tanıttı.

26.02.2025 19:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk-Macar Diplomatik Arşiv Belgelerinde Türkiye- Macaristan Siyasi İlişkileri kitabı tanıtıldı

ANKARA - "Türk ve Macar Diplomatik Arşiv Belgelerinde Türkiye-Macaristan Siyasi İlişkileri (1922-1933)" kitabının tanıtım gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığı ile Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde, Dışişleri Bakanlığının Arşiv Binasında "Türk ve Macar Diplomatik Arşiv Belgelerinde Türkiye-Macaristan Siyasi İlişkileri (1922-1933)" isimli kitabın tanıtımı gerçekleştirildi. Tanıtıma Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve çok sayıda diplomat katıldı.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, "Ülkemiz açısından Macaristan'la ilişkiler hem Osmanlı hem milli mücadele hem de erken Cumhuriyet dönemlerinde ayrı bir önem taşımıştır. Bu çerçevede, Budapeşte'deki büyükelçiliğimiz ile Ankara'daki Macar Büyükelçiliği, iki ülkeden ilgili kurum ve kuruluşların desteğiyle birbirinden güzel etkinliklerin düzenlenmesinde önemli rol oynadılar. Türkiye olarak Macaristan'ın 14 şehrinde 130'dan fazla etkinlik tertipledik ve 1 milyonu aşkın kişiye ulaştık. Macaristan'ın ülkemizde düzenlediği etkinliklerle beraber, '100'üncü yılda 100'er etkinlik' hedefiyle çıktığımız bu yolda toplamda 300'den fazla etkinliği hayata geçirmeyi başardık" ifadelerini kullandı.

Tanıtımı yapılan kitabın ortak çabalar ile ortaya çıktığını belirten Yılmaz, "Diplomatik Arşiv Genel Müdürlüğümüz büyükelçilik arşivini tasnif ederken ilk kez gün yüzüne çıkartılan belgelerle bu kitap çalışmasına destek sağladı. Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında hazırlanan kitabın ayırt edici bir özelliği yüzyıllara sari ilişkilerin 10 yıllık kısa ve bir o kadar da önemli bir kesitini doğrudan birincil kaynaklar yoluyla yani resmi diplomatik arşiviyle ele almasıdır" şeklinde konuştu.

Türk-Macar Dostluk Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Emre Saral ile Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Kövecsi Olah da kitabın yazım sürecine ilişkin konuşma yaptı.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Kültür Sanat, Macaristan, Diplomasi, Türkiye, Kültür, Ankara, Eğitim, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Türkiye-Macar Diplomatik İlişkileri Kitabı Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:05 DEM Parti heyeti, açıklamayı yarın yapacak DEM Parti heyeti, açıklamayı yarın yapacak
17:44 Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı
17:42 Maden anlaşmasına imza atacak Zelenskiy’den “Rusya“ şartı Maden anlaşmasına imza atacak Zelenskiy'den "Rusya" şartı
16:34 Erdoğan’dan Özel’in komutanları hedef almasına tepki: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil Erdoğan'dan Özel'in komutanları hedef almasına tepki: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil
14:58 Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı Gazeteci Telat Çabuk’un ölümüyle ilgili bomba iddia Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia
07:53 Tamer Karadağlı’dan Abdullah Öcalan sorusuna dikkat çeken yanıt Tamer Karadağlı'dan Abdullah Öcalan sorusuna dikkat çeken yanıt
07:52 Hizmet dökümünde “S“ harfi olan emeklilerin maaşları iptal ediliyor Hizmet dökümünde "S" harfi olan emeklilerin maaşları iptal ediliyor
07:42 İddialar doğru çıktı Sevilen dizi final yapıyor İddialar doğru çıktı! Sevilen dizi final yapıyor
07:38 Uçan otomobil hayali gerçek oldu Fiyatı tam 11 milyon TL Uçan otomobil hayali gerçek oldu! Fiyatı tam 11 milyon TL
07:02 Seren Serengil’den toplu intihar iddiası Seren Serengil'den toplu intihar iddiası
03:16 Trump, ABD vatandaşı olmayı sağlayan “altın kart“ satışına başlıyor Trump, ABD vatandaşı olmayı sağlayan "altın kart" satışına başlıyor
02:16 Elon Musk bu rakamlara çok şaşıracak 2 ayda çöküşü yaşadı Elon Musk bu rakamlara çok şaşıracak! 2 ayda çöküşü yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 20:14:21. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye-Macar Diplomatik İlişkileri Kitabı Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.