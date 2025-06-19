TÜRKSAT 7A İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika
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TÜRKSAT 7A İçin Protokol İmzalandı

19.06.2025 16:13
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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, TÜRKSAT 7A'nın finansman protokolünü imzaladı ve uzayda güçlü varlık vurgusu yaptı.

İmzalar TÜRKSAT 7A için atıldı

ANKARA - TÜRKSAT 7A'nın yapım sürecine yönelik finansman desteğini kapsayan protokol imzalandı. Bakan Uraloğlu, "2029 yılında hizmete almayı planladığımız uydumuz daha yüksek veri kapasitesi ve daha güçlü kapsama alanıyla Türkiye'nin dijital gelecek vizyonunun taşıyıcısı olacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRKSAT'ın öncülüğünde düzenlenen "Bağlantısallığın Yeni Çağı Forumu"nun açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Bakan Uraloğlu konuşmasında, uzayın yalnızca bilimsel keşiflerin değil, aynı zamanda küresel güç dengelerinin ve stratejik üstünlüklerin yeniden tanımlandığı bir arena haline geldiğini vurguladı.

Uydu teknolojilerinin, modern savaşların seyrini değiştiren kritik bir unsur olarak öne çıktığına dikkati çeken Uraloğlu, "Artık savaşlar yalnızca karada, havada veya denizde değil, adeta uzayda kazanılıyor. Uydular, istihbarat toplama, gerçek zamanlı iletişim, hedef tespiti ve lojistik koordinasyon gibi alanlarda devletlere eşsiz bir üstünlük sağlıyor" açıklamasında bulundu.

"Uzayda güçlü bir varlık göstermek milli güvenliğimizin ve küresel rekabet gücümüzün bir gereğidir"

Devam eden İsrail- İran çatışmasından örnek vererek konuşan Uraloğlu, uydu tabanlı gözetleme ve iletişim sistemlerinin, stratejik karar alma süreçlerinde hayati bir rol oynadığına dikkati çekti. Uydular aracılığıyla toplanan verilerin, hassas hedef tespitinden hava savunma sistemlerinin koordinasyonuna kadar savaşın her aşamasında belirleyici bir avantaj sunduğunu dile getiren Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu, bize uzay teknolojilerinin ulusal güvenlik ve savunma açısından ne denli kritik olduğunu açıkça gösteriyor. İşte bu nedenle, Türkiye olarak uzayda güçlü bir varlık göstermek, sadece teknolojik bir hedef değil, aynı zamanda milli güvenliğimizin ve küresel rekabet gücümüzün bir gereğidir."

Siber güvenlik tehditlerinin arttığı bu çağda, güvenli veri aktarımının ve kesintisiz iletişimin, ulusal güvenlik açısından da vazgeçilmez bir unsur haline geldiğini sözlerine ekleyen Bakan Uraloğlu, "Türkiye olarak, bu yeni çağın fırsatlarını değerlendirmek ve risklerine karşı hazırlıklı olmak için fiber optik ağlardan uydu teknolojilerine kadar kapsamlı bir altyapı geliştiriyoruz. Bu, sadece teknolojik bir yatırım değil, aynı zamanda sosyal adalet, ekonomik büyüme ve küresel rekabet gücümüzün de temel taşıdır" açıklamasında bulundu.

Sırada TÜRKSAT 7A Var

Son olarak hizmete alınan TÜRKSAT 6A'nın ardından yeni uydu haberi veren Uraloğlui, "Bugün, bu anlamlı forumun ardından, Bakanlığımıza bağlı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı ile TÜRKSAT arasında, yeni nesil haberleşme uydumuz TÜRKSAT 7A'nın yapım sürecine yönelik finansman desteğini kapsayan bir protokol de imzalayacağız. Bu protokol, TÜRKSAT 7A'nın geliştirilmesinde Bakanlığımızın sağlayacağı katkının çerçevesini çizerek, projenin sağlam bir zeminde ilerlemesini temin edecek" dedi.

TÜRKSAT 7A projesinin, 42 derece Doğu yörüngesinde görev yapan TÜRKSAT 3A uydusunun tasarım ömrünün sona yaklaşması nedeniyle başladığını belirten Bakan Uraloğlu, "2029 yılında hizmete almayı planladığımız bu uydumuz daha yüksek veri kapasitesi, daha güçlü kapsama alanı ve esnek kaynak yönetim kabiliyetiyle, 7A uydusu Türkiye'nin dijital gelecek vizyonunun taşıyıcısı olacaktır. Hizmete alındıktan sonra ülkemizin uzaydaki bağımsızlığının güçlü bir simgesi olarak varlığını sürdürecektir" diye konuştu.

"Küresel düzeyde rekabeti en üst seviyeye taşıyan bir Türkiye hedefliyoruz"

Türkiye'nin; yalnızca kendi bölgesinin değil, dünyanın da iletişim haritasında söz sahibi bir ülke olmak zorunda olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, "'Uzayda izi olanın, dünyada sözü olur' ilkesiyle hareket ederek ürettiğimiz teknolojiler, kurduğumuz iş birlikleri ve geliştirdiği altyapılarımızla küresel düzeyde rekabeti en üst seviyeye taşıyan bir Türkiye hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda hep çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından TÜRKSAT 7A Projesi İş Birliği Protokolü İmza Töreni Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, UDHAM Başkanlığı ve TÜRKSAT A.Ş. tarafından gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel TÜRKSAT 7A İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika

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